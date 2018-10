BMW, partnership con Einhell per attività sportive della scuderia Andretti in vista dell'esordio nella stagione 5

MONACO DI BAVIERA – Anche gli utensili possono fare la differenza. Almeno questo è l'obiettivo dell'azienda tedesca Einhell, nuovo main partner delle attività sportive della scuderia Andretti a fianco della quale Bmw esordisce ufficialmente nella quinta stagione della Formula E, quella che scatta a metà dicembre senza cambio macchina in Arabia Saudita.

L'accordo di collaborazione è nato all'insegna della potenza, della durata e delle prestazioni. La Einhell, il cui quartier generale si trova a Landau and der Isaar, 130 chilometri a nord est di Monaco di Baviera, intende profilarsi come «pioniera delle future tecnologie nel campo delle batterie elettriche». Nel senso che fornirà alla scuderia utensili Power X-Change. Gli attrezzi Einhell dispongono di un sistema comune per alimentare una intera serie di apparecchi fino a una potenza di 36 Volt.

La nuova esperienza acquisita nella competizione riservata alle monoposto a zero emissioni verrà poi applicata dalla Einhell nel campo degli utensili per il “fai da te”. «Crediamo che nel giro di 10 anni i tools a batteria avranno superato di gran lunga gli attrezzi a cavo», ha dichiarato il Ceo della società bavarese Andreas Kroiss. In una nota, la Einhell parla di un «matrimonio perfetto tra due realtà che fanno dell’efficienza, della sostenibilità e delle alte prestazioni i punti chiave del loro mercato, in un mondo in cui le tecnologie nel mondo delle batterie elettriche stanno facendo passi da gigante».

Con l'ingresso ufficiale di Bmw nella Formula E al fianco del Team Andretti, gli obiettivi della scuderia (ultima la scorsa stagione con 24 punti ed un sesto posto come miglior piazzamento) sono destinati a cambiare. Al volante delle due monoposto si erano alternati 4 pilota. Il portoghese Antonio Felix da Costa, in Formula E dall'inizio ed ingaggiato da Andretti dalla terza stagione, è stato confermato anche per il quinto campionato. Gli è stato affiancato il 30enne pilota britannico Alexander Sims, un debuttante nella categoria.