BMW rinnova partnership con la FE. La sua gamma i sarà ancora “vehicle partner” del campionato

CITTÀ DEL MESSICO – La Formula E continua a guidare Bmw, che fornirà anche la nuova Safety Car Bmw i8, che ha debuttato lo scorso fine settimana sull'Autodromo Hermanos Rodriguez. La divisione “i” della casa bavarese ha ufficializzato a Città del Messico l'estensione dell'intesa che la lega al campionato elettrico. La durata dell'accordo non è stata ufficializzata, ma andrà oltre la sesta stagione, della quale a fine febbraio a Marrakesh, in Marocco, si corre la quinta tappa.

L'annuncio della rinnovata cooperazione come “Abb Fia Formula E Official Vehicles Partner” è stato dato alla vigilia della prova messicana, poi vinta da Mitch Evans (Panasonic Jaguar) e con la scuderia Bmw i Andretti sempre più saldamente al comando della classifica a squadre. La Safety Car Bmw i8 ibrida è stata rideisegnata da Michael Scully, che ha griffato anche la monoposto Bmw iFe.20. Il circuito elettrico la potrà impiegare sia nella variante Coupé (1.8 l/100 km di consumo dichiarato) sia in quella Roadster (2.0 l/100 km). Il costruttore ha posto una particolare attenzione sui colori e sulle luci, che rappresentano un'evoluzione della vettura impiegata finora ed allo stesso adottano soluzioni futuristiche.

La flotta della casa dell'Elica messa a disposizione della Formula E include anche la Bmw i3s a batteria e le elettrificate 530e e X5 e45. La prima, la sola totalmente a emissioni zero su strada, è impiegata con “Race Director car”, la seconda come “Medical car” e la terza come “Rescue car”. Queste ultime sono accreditate di emissioni di CO2 che, nel ciclo misto, scendono rispettivamente fino a 36 e 38 g/km.

«In qualità di pionieri nel campo dell'elettromobilità e tra i fondatori della Formula E – ha commentato Jens Thiemer, vice presidente anziano del marchio Bmw – siamo orgogliosi di estendere la nostra lunga collaborazione e di sostenere la serie in qualità di Official Vehicles Partner».