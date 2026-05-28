Bosch e Maserati alleate per le zero emission. Una Ligier con motore Nettuno V6 per funzionare ad l'idrogeno

Prosegue e si rafforza l'impegno di Bosch Motorsport per far crescere la sostenibilità delle vetture da competizione e, in particolare, di quelle che gareggiano nella 24 Ore di Le Mans. La soluzione dell'impiego dell'idrogeno come carburante - pur se non ancora ammessa dal regolamento della celebre prova di durata - scende in pista come 'dimostratore' anche quest'anno, in una versione ancora migliorata della berlinetta realizzata allo scopo da Ligier Automotive e dotata in questo caso del motore Maserati Nettuno V6 modificato per funzionare con H2 gassoso.

L'auto compirà un giro dimostrativo sulla pista di Le Mans sabato 13 giugno. «Per trasformare in realtà una visione come quella di un'auto da corsa a idrogeno - ha dichiarato Ingo Mauel, head of Bosch Motorsport - serve un team composto da elementi eccellenti. La nostra partnership strategica con Ligier Automotive costituisce la base su cui sviluppare e testare il veicolo e si completa ora con la collaborazione con Maserati». E alludendo alle caratteristiche di eccellenza del V6 3.0 biturbo, impiegato in diversi modelli di punta della Maserati, Mauel ha sottolineato che «la Casa del Tridente fornisce un punto di partenza privilegiato per il motore. Questa sinergia di competenze è la chiave per portare più rapidamente sulla strada prestazioni sostenibili».

L'unità a idrogeno sviluppata da Bosch Engineering si basa fondamentalmente sul motore Nettuno 6 cilindri, 3,0 litri di cilindrata e dotato di lubrificazione a carter secco. Per la conversione all'alimentazione a idrogeno sono stati conservati i componenti essenziali del design originale, come la testa del cilindro e il turbocompressore. L'unica sostanziale modifica al motore Nettuno di base riguarda i pistoni, di cui è stata ottimizzata la forma e ridotto il rapporto di compressione per ottenere ancora più potenza e performance agli alti regimi. Altre modifiche riguardano il sistema di iniezione, l'impianto di accensione e la centralina elettronica del motore.

Invece dell'iniezione di carburante combinata, diretta e indiretta, la nuova versione utilizza la moderna iniezione diretta di idrogeno con gli iniettori HIDI LCV di Bosch. Questo consente al motore a idrogeno da 3,0 litri di produrre - con emissioni zero allo scarico - circa 480 kW (653 Cv) e una coppia di 880 Nm per la versione motorsport. «Nettuno è un motore allo stato dell'arte che continua a dimostrarsi robusto, efficiente e versatile. Per questo motivo è risultato particolarmente adatto per la conversione all'idrogeno, grazie alla robustezza intrinseca, che gli consente di resistere a pressioni dei cilindri molto elevate», ha dichiarato Davide Danesin, head of Maserati Engineering.

Per rendere tangibile il potenziale di un'auto da corsa a idrogeno, nel 2021 Bosch Engineering ha siglato una partnership strategica con Ligier Automotive. Il risultato è stato lo sviluppo del prototipo di auto da corsa alimentata a idrogeno, la Ligier JS2 RH2, che ha debuttato fuori gara alla 24 Ore di Le Mans nel giugno 2023. Nei test condotti da allora, il veicolo e il motore hanno dimostrato la loro robustezza su quasi 8.000 km di prova su pista in varie condizioni meteorologiche senza mostrare alcun problema tecnico. L'ottimizzazione continua ha portato all'ulteriore sviluppo del concept del motore a idrogeno, per esempio, aumentando la coppia e la potenza e riducendo ulteriormente le emissioni.

«Il progetto Ligier JS2 RH2 raffigura alla perfezione ciò che si può realizzare quando tre aree di competenza complementari si uniscono. La nostra collaborazione con Bosch Engineering e Maserati ci offre la possibilità di esplorare il grande potenziale dell'idrogeno per il motorsport, unendo performance e sostenibilità". «Ci riporta anche a un capitolo importante della nostra storia - ha dichiarato Jacques Nicolet, presidente di Ligier Automotive - ovvero la Ligier JS2 originale con motore Maserati V6 da 3.0 L, che vinse nel Tour Auto del 1974, un successo che ancora oggi ci spinge a guardare avanti. Insieme, non stiamo solo sviluppando una macchina da corsa dimostrativa, ma apriamo le porte ad applicazioni future come un'auto per il track day decarbonizzata grazie alla tecnologia del motore Maserati e ai sistemi a idrogeno di Bosch».