Bosch presenta alla 24 Ore di Le Mans H24 Evo, concept a idrogeno per il futuro del motorsport

Bosch presenta all'iconica gara Endurance della 24 Ore di Le Mans un concept a idrogeno per il futuro del motorsport. L'uso dell'idrogeno liquido è attualmente favorito per lo stoccaggio nel segmento del motorsport e, per essere liquefatto, l'idrogeno viene raffreddato a circa -253°C e riempito nei serbatoi isolati a bassa temperatura con una pressione fino a circa 5 bar. In questa forma, l'idrogeno ha una densità volumetrica maggiore rispetto allo stoccaggio gassoso alternativo, il che significa che i serbatoi occupano significativamente meno spazio nella vettura da corsa. Inoltre, per facilitare l'integrazione dei motori a idrogeno nelle vetture da corsa, Bosch Motorsport ha sviluppato l'unità di controllo per lo stoccaggio di idrogeno liquido L-HSCU insieme a un corrispondente concept di sicurezza.

L'unità può essere utilizzata per controllare e monitorare l'intera catena di stoccaggio nel veicolo, dal rifornimento e stoccaggio nei serbatoi al trasferimento alla cella a combustibile o al motore a combustione interna. I sensori forniscono all'unità di controllo dati su parametri come la pressione e la temperatura nei serbatoi e nelle linee del carburante. Eventuali anomalie nel sistema a idrogeno attivano automaticamente i circuiti di protezione. La tecnologia a idrogeno installata nel veicolo Ligier JS2 RH2 di Bosch Engineering sarà ulteriormente sviluppata per soddisfare i requisiti specifici delle auto sportive ad alte prestazioni per la strada. Lo stoccaggio di idrogeno in pressione si pensa possa affermarsi con successo in questo settore e BEG sta già lavorando su concept adatti per il futuro. E, oltre al consolidato concept di sicurezza, è in fase di sviluppo anche un concept di emissioni per le applicazioni stradali.