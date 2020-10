Bottas apre il GP del Portogallo sul circuito di Portimao: è lui il più veloce, bene la Ferrari

È stato Valtteri Bottas ad ottenere il miglior tempo nella prima sessione di prove libere della Formula 1 sul tracciato di Portiamo. Il finlandese ha nuovamente svettato su tutti, come già successo nel turno unico di libere al Nurburgring e nelle qualifiche del Gran Premio dell'Eifel, precedendo Lewis Hamilton, che si è fermato a soli tre decimi dal compagno di squadra, facendo segnare il proprio riferimento con gomme medie, come Bottas. Il dato sorprendente, però, è che Max Verstappen, Charles Leclerc e Alexander Albon, seguono le due Mercedes staccati di meno di un secondo, ma hanno fatto segnare il proprio tempo con gomme dure. Un segnale interessante da parte di Red Bull e Ferrari, che potrebbero rimescolare i valori in campo. Probabilmente già il secondo turno ci dirà se la casa di Stoccarda si è nascosta giocando con il carico di benzina o meno.

Sesta posizione per Carlos Sainz, che dopo i giri di installazione è stato il primo a fare uno stint durato diversi passaggi. Il pilota spagnolo si è lamentato della mancanza di grip, dovuta principalmente alla recente riasfaltatura della superficie del tracciato. Tanti i piloti che hanno perso il controllo della propria monoposto, tra cui Verstappen, Leclerc, Kimi Raikkonen e Daniil Kvyat. Un altro argomento che è emerso nel corso della sessione e che sarà cruciale per tutto il fine settimana è quello dei track limits, con ben 63 infrazioni commesse solo nel primo turno, con conseguente cancellazione dei tempi. È tornato in azione Lance Stroll, guarito dopo aver contratto il Covid-19 nel corso del fine settimana del Nurburgring. Nico Hulkenberg si trova comunque a Portiamo ed ha seguito la sessione a bordo pista. Problemi tecnici per i due piloti francesi Pierre Gasly e Esteban Ocon. Il portacolori di Alpha Tauri è stato richiamato ai box dal proprio ingegnere, mentre nel finale una grossa nube di fumo si è levata dal retrotreno della Renault. I p‍rimi trenta minuti del secondo turno di prove libere saranno dedicati allo sviluppo di alcuni prototipi di pneumatici Pirelli 2021.

Venerdì 23 ottobre 2020, libere 1

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'18"410 - 35 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'18"749 - 35

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'19"191 - 32

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"309 - 33

5 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'19"365 - 34

6 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'19"441 - 42

7 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'19"907 - 31

8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'19"954 - 27

9 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'20"058 - 29

10 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"124 - 29

11 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'20"200 - 37

12 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'20"207 - 29

13 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"278 - 32

14 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'20"846 - 28

15 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'20"954 - 32

16 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'21"009 - 35

17 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'21"169 - 31

18 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'21"374 - 31

19 - Esteban Ocon (Renault) - 1'21"673 - 31

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'22"054 - 34