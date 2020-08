Bottas apre il secondo weekend di Silverstone dedicato al 70° anno del Mondiale F1

Si torna sul circuito di Silverstone e le Mercedes come da copione hanno stradominato la sessione. Davanti a tutti c'è Valtteri Bottas, fresco di rinnovo di contratto per il 2021, che ha piazzato il tempo di 1'26"166 mentre Lewis Hamilton è risultato secondo in 1'26"304. Due decimi di differenza che, comunque, in questo turno non dicono molto. Va segnalato invece, che la scorsa settimana, sul medesimo circuito nella prima sessione il primo tempo era stato molto più alto, 1'27"422, realizzato dalla Red Bull-Honda di Max Verstappen. A dimostrazione dei progressi compiuti da tutti nel corso del weekend della passata settimana. L'olandese è oggi terzo in 1'26"893 mentre quarto è Hulkenberg. Il tedesco, chiamato in fretta e furia giovedì della scorsa settimana per sostituire Sergio Perez (bloccato anche ora dal Covid-19), dopo le difficoltà iniziali questa volta ha subito trovato il ritmo piazzando un notevole quarto crono con la Racing Point-Mercedes. Hulkenberg ha spiazzato il compagno di squadra Lance Stroll, ottavo a sei decimi da lui. La prima Ferrari è quella di Charles Leclerc, quinta in 1'27"062, che mantiene inalterato (centesimo più, centesimo meno) il distacco dalle Mercedes: 896 millesimi. Sebastian Vettel, futuro pilota e ambasciatore Aston Martin, è settimo a quattro decimi dal monegasco.

Tra le due Ferrari, Alexander Albon con la seconda Red Bull-Honda. Il pilota anglo-thailandese vivrà un weekend molto importante per il suo futuro in quanto dovrà dimostrare di poter tenere il passo di Verstappen. A rischio il suo sedile che potrebbe venire preso da Pierre Gasly. Bene l'Alpha Tauri, nona con Daniil Kvyat, reduce dal brutto incidente in gara la scorsa domenica. La sua AT01 aveva subìto un surriscaldamento anomalo del cerchione posteriore destro che ha portato al cedimento del pneumatico. Decima la Renault di Esteban Ocon, protagonista la scorsa domenica, indietro Daniel Ricciardo. Stranamente in difficoltà le McLaren-Renault e Kevin Magnussen, ultimo e staccato con la Haas-Ferrari. A riposo Antonio Giovinazzi che ha lasciato la sua Alfa Romeo-Ferrari al tester Robert Kubica.

Le gomme soft portate dalla Pirelli hanno evidenziato dopo una decina di giri, un veloce degrado nella posteriore sinistra che ha colpito praticamente tutti i piloti.

Venerdì 7 agosto 2020, libere 1

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'26"166 - 21 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'26"304 - 23

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'26"893 - 24

4 - Nico Hulkenberg (Racing Point-Mercedes) - 1'26"942 - 25

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'27"062 - 20

6 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'27"280 - 22

7 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'27"498 - 21

8 - Lance Stroll (Racing Point- Mercedes) - 1'27"539 - 26

9 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'27"653 - 27

10 - Esteban Ocon (Renault) - 1'27"701 - 23

11 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'27"707 - 23

12 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'27"846 - 26

13 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'27"908 - 26

14 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'28"138 - 28

15 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'28"170 - 24

16 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'28"226 - 24

17 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'28"511 - 23

18 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'28"655 - 24

19 - Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'28"960 - 22

20 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'29"319 - 17