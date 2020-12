Bottas davanti a Hamilton nel 2° turno libero di Yas Marina, Ferrari ottava con Leclerc

Sessione di orgoglio per Valtteri Bottas che al volante della Mercedes è risultato il più veloce nel secondo turno libero a Yas Marina. Il finlandese ha segnato il tempo di 1'36"276 precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton, a 203 millesimi. Nonostante la convalescenza dal Covid-19, il sette volte campione del mondo ha già ritrovato il giusto ritmo. Max Verstappen, terzo nella sessione iniziale con la Red Bull-Honda, è scivolato in terza posizione a 770 millesimi da Bottas. Dopo la scorpacciata dei distacchi minimi sul breve tracciato numero 2 di Sakhir, si è tornati alle abituali differenze. Passi in avanti invece, per Alexander Albon che ha accorciato il divario dall'olandese.

In netta risalita come previsto la McLaren-Renault, quinta con Lando Norris. Sesta la Renault, con Esteban Ocon mentre Daniel Ricciardo, che ha saltato la prima sessione per un problema di pressione benzina, ha concluso nono. Sergio Perez, con la Racing Point dotata di un motore Mercedes fresco, è settimo. Il messicano ha dovuto cambiare la power unit giunta a fine chilometraggio (e in quelle condizioni ha vinto a Sakhir) e di conseguenza partirà dall'ultima fila assieme a Kevin Magnussen, anche lui costretto a cambiare il motore Ferrari della sua Haas.

Charles Leclerc con la Ferrari è ottavo, ma con gomme soft (i primi tre hanno usato le medie) ha rimediato un distacco pesante, benché abituale: 1"2. Sebastian Vettel è più lontano, quindicesimo. Per il tedesco è l'ultima gara con la Ferrari e per l'occasione indossa un casco speciale con la scritta "Grazie Ragazzi". Nel finale del turno, il motore Ferrari dell'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen ha preso fuoco ed è stata chiamata la bandiera rossa. Il finlandese sceso dalla vettura ha aiutato i commissari a spegnere le fiamme.





Venerdì 11 dicembre 2020, libere 2

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'36"276 - 28

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'36"479 - 30

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'37"046 - 30

4 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'37"263 - 33

5 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'37"438 - 29

6 - Esteban Ocon (Renault) - 1'37"505 - 30

7 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'37"506 - 35

8 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'37"508 - 31

9 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'37"508 - 29

10 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'37"560 - 29

11 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'37"596 - 32

12 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'37"616 - 31

13 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'37"900 - 32

14 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'38"068 - 28

15 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'38"198 - 32

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'38"504 - 35

17 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'38"564 - 31

18 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'38"817 - 24

19 - Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) - 1'39"027 - 25

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'39"132 - 31