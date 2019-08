Bottas rimane alla Mercedes anche per la prossima stagione

SPA - Era nell’aria, ora è ufficiale: Valtteri Bottas rimane alla Mercedes. E’ stato il team tedesco ad annunciarlo, dopo che Toto Wolff aveva anticipato che la scelta fra confermare Bottas o sostituirlo con Esteban Ocon sarebbe stata presa nella pausa estiva. Così è avvenuto, e il finlandese disputerà quindi la quarta stagione con le Frecce d’argento l’anno prossimo.

«Sono contento di fare parte del team per il quarto anno - ha dichiarato Bottas - e voglio ringraziare tutti i membri del team e del board per la fiducia che hanno riposto in me. Le mie performance sono migliorate ogni anno, e questo è un gran modo di inaugurare la seconda parte del 2019. Ci aspettano nove gare e io sono deciso a migliorare in ciascuna di esse, a partire da Spa dove vogliamo tutti ottenere una grande prestazione».

Wolff ha sempre detto che scegliere sarebbe stato difficile, perché nel dire sì a Bottas era compreso il rischio di perdere Ocon, finito in Renault. Ma alla fine è stata preferita la continuità. «Avevano assegnato a Valtteri il compito di migliorarsi rispetto alla prima parte del 2018 - ha spiegato il team principal Mercedes - e ci è riuscito, con alcune prestazioni notevoli nelle prime gare di questa stagione. Nonostante questo ha voglia di fare ancora progressi e alzare ancora il suo livello.