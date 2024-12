Bottas torna in Mercedes, sarà il pilota di riserva. Finlandese reduce da stagione deludente in Sauber prende posto di Mick Schumacher

Il finlandese Valtteri Bottas tornerà alla Mercedes la prossima stagione come pilota di riserva, dopo aver concluso la stagione scorsa al volante della Sauber, che ha deciso di non confermarlo. «Tornare a casa nella famiglia Mercedes come terzo pilota per il 2025 è il prossimo passo e non potrei essere più contento. Voglio ringraziare Toto Wolff, il team e tutti alla stella a tre punte per avermi accolto di nuovo a braccia aperte», ha commentato il 35enne, che prenderà il posto lasciato libero da Mick Schumacher.

Bottas ha corso con la Mercedes dal 2017 al 2021, sempre a fianco di Lewis Hamilton, vincendo in tutto dieci Gran Premi, poi ha vissuto tre stagioni difficili nel team Alfa Romeo, ribattezzato poi Sauber, finendo decimo nella classifica piloti nel 2022, 15/o nel 2023 e 22/o senza punti la scorsa stagione. Col trasferimento di Hamilton alla Ferrari, la Mercedes schiererà come piloti il britannico George Russell, confermato, e il giovanissimo italiano Andrea Kimi Antonelli.