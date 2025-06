Brembo celebra 50 anni nel motorsport come braking technology partner della 24 Ore di Le Mans. Per la 93/a edizione della gara francese, il gruppo Brembo, di cui fanno parte anche AP Racing e Ohlins, fornirà almeno un componente a tutte le 62 auto sulla griglia di partenza. Durante la 24 Ore di Le Mans di quest'anno, Brembo presenterà anche il nuovo sistema frenante per vetture Gt, una soluzione all'avanguardia che diventerà di serie nel Fia World Endurance Championship 2026. L'azienda sarà inoltre presente nel Fan Village con l'esposizione '50 Anni di Passione' che permetterà ai visitatori, anche tramite un podcast, di esplorare le innovazioni tecnologiche che hanno reso famoso il marchio Brembo.

Per un tocco di lifestyle infine, Brembo lancerà proprio a Le Mans anche una speciale collezione per gli appassionati delle corse, in edizione limitata, in collaborazione con Kappa. «Siamo orgogliosi di essere braking technology partner della 24 Ore di Le Mans celebrando i 50 anni di Brembo nel Motorsport», ha dichiarato Daniele Schillaci, ceo di Brembo. «In questa 93/a edizione, è una grande soddisfazione sapere che ogni auto sulla griglia presenta almeno una soluzione fornita dal nostro gruppo. Il Racing è un laboratorio vitale per sviluppare innovazioni che portiamo su tutti i veicoli nel perseguimento della nostra visione zero accident».