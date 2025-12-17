Brembo celebra 50 anni nel motosport con oltre 1.000 titoli mondiali toccati nel 2025

Il gruppo Brembo celebra i cinquant'anni nel motosport raggiungendo, alla fine del 2025, un traguardo straordinario, con oltre 1000 titoli mondiali conquistati dal 1975 ad oggi. L'integrazione delle competenze e delle tecnologie all'avanguardia, ulteriormente rafforzata quest'anno dalla recente acquisizione di Öhlins, consolida la sua posizione di leadership nel motorsport. Un anno di successi, a cominciare dalla Formula 1 e il MotoGP. Risultati di rilievo anche nel campionato WorldSbk, Moto2 e Moto3. Altri notevoli successi sono stati ottenuti anche alla 24 Ore di Le Mans e nel Fia Wec, dove Brembo ha fornito tutti i componenti frenanti.

«Nel cinquantesimo anno dal nostro ingresso in Formula 1, abbiamo dimostrato ancora una volta la forza dell'innovazione Brembo», afferma Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo. «Nel 2025 - aggiunge - le nostre tecnologie hanno equipaggiato tutte le vittorie in Formula 1 e in MotoGp. Essere al centro di questo successo globale conferma il ruolo del Gruppo come punto di riferimento nel Motorsport e ambasciatore autorevole del Made in Italy».