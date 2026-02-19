Brembo diventa innovation partner del mondiale Superbike. Gruppo sarà protagonista agli eventi della stagione 2026

Superbike e Brembo annunciano una nuova collaborazione pluriennale che vedrà il gruppo guidato da Matteo Tiraboschi in veste di innovation partner del Motul Fim superbike world championship. La partnership unisce due realtà che condividono la stessa passione per le corse e l'impegno verso l'eccellenza nel mondo delle competizioni motociclistiche derivate dalla produzione di serie. «Il racing è da sempre parte dell'identità di Brembo», afferma Mauro Piccoli, chief marketing officer Brembo. «Collaborare con WorldSbk - aggiunge - significa rafforzare una passione condivisa per la velocità, il controllo e l'eccellenza. Qui, ogni frenata è decisiva e ogni dettaglio contribuisce a dare forma alle tecnologie del futuro». Il WorldSbk rappresenta il «legame più diretto tra il mondo delle competizioni e la strada», evidenzia Gregorio Lavilla, executive director WorldSbk.

«Accogliere Brembo - aggiunge - come innovation partner significa rafforzare la rilevanza tecnica del campionato e sottolineare come le innovazioni nate in pista continuino a plasmare il futuro delle motociclette di serie». La presenza di Brembo sarà visibile durante tutti gli eventi del WorldSBK a partire dall'inizio della stagione 2026, già dalla tappa di Phillip Island, con iniziative dedicate ai fan che rafforzeranno ulteriormente il legame del marchio con il puro spirito racing del Campionato