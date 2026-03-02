Brembo, l'innovazione per tutti gli 11 team della F1 è sempre in pole position. Tiraboschi: “Protagonisti di questa nuova era”

Il gruppo Brembo inaugura la stagione 2026 di Formula 1 in un anno di profonda trasformazione per la massima competizione automobilistica. In questo contesto, Brembo conferma la propria presenza al fianco di tutti gli 11 team, con soluzioni progettate per rispondere alle nuove esigenze della categoria. Nel dettaglio, tutta la griglia sarà fornita con pinze del gruppo, mentre cinque team su 11 saranno equipaggiati con l'intero impianto frenante. Oltre alle pinze, Brembo fornirà alla maggior parte dei team anche Brake by Wire e pompe freno. L'evoluzione coinvolge anche l'intero ecosistema dei brand del Gruppo. Ap Racing, parte della famiglia Brembo dal 2000, continuerà a fornire frizioni e freno frizioni ad alte prestazioni a 8 team su 11.

Allo stesso modo, Öhlins - entrata nel Gruppo nel 2025 - rafforza il proprio contributo con ammortizzatori sviluppati per una vettura in costante variazione aerodinamica e fornirà cinque team su 11. «Siamo orgogliosi di essere protagonisti di questa nuova era destinata a ridefinire la Formula 1», afferma Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo del Gruppo Brembo. «Grazie al know-how - aggiunge - e all'innovazione tecnologica di Brembo, AP Racing e Öhlins, le scuderie potranno contare su un portafoglio completo di soluzioni che comprende sistemi frenanti, frizioni e ammortizzatori. Essere scelti dai migliori è per noi una grande responsabilità e un forte stimolo a continuare a puntare all'eccellenza».