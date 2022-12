Brembo, oltre 600 titoli nelle principali competizioni motosport dal 1975 ad oggi. Nel 2022 palmares si arrichisce di 62 vittorie

BERGAMO - Brembo taglia il traguardo degli oltre 600 titoli mondiali conquistati dal 1975 a oggi. Grazie a 62 titoli mondiali ottenuti nelle principali competizioni Racing del 2022 - a due e a quattro ruote - Brembo conferma la propria «supremazia tecnologica nel motorsport e continua a collezionare numeri da record su ogni circuito del mondo», spiega il gruppo in una nota. Brembo conferma la sua lunga esperienza nel mondo del racing che si conferma un formidabile laboratorio per testate le soluzioni tecnologiche più innovative, che vengono poi trasferite su veicoli stradali.

Un approccio in linea con la mission di Brembo di diventare un solution provider al fianco dei grandi produttori di auto e moto per fornire soluzioni all’avanguardia e sostenibili che garantiscano la migliore esperienza di guida. In Formula 1 tutti i 22 Gp disputati nella stagione attuale sono stati vinti da vetture fornite di componenti del gruppo Brembo. Brillanti risultati anche nel MotoGp, con 34 campionati del mondo piloti e 35 campionati del mondo costruttori vinti con i principali team. Il 2022 si conferma un anno vincente anche nel Motorsport elettrico.