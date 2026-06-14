Brembo porta i freni carboceramici nella Superbike. Cambio di paradigma con Hyction dalla stagione 2027

Brembo introduce per la prima volta Hyction, il disco freno in carboceramico, nel Motul Fim Superbike World Championship a partire dalla stagione 2027. Si tratta di una scelta che segna un vero cambio di paradigma: il passaggio dai dischi in acciaio a una soluzione capace di garantire maggiore costanza, controllo e durata, in un contesto in cui ogni dettaglio fa la differenza. Per la prima volta in una competizione motociclistica di serie, il materiale carboceramico debutta nel WorldSbk con Hyction - il nome si riferisce all'unione tra i termini hyper e action - confermando il Campionato come piattaforma d'eccellenza per lo sviluppo delle tecnologie più avanzate. In questo scenario, Brembo diventerà fornitore unico dei sistemi frenanti per l'intera griglia, introducendo un nuovo standard tecnologico e contribuendo a ridefinire l'evoluzione della frenata nel Campionato.

«Nel WorldSBK la performance nasce sotto pressione, curva dopo curva. Con Hyction introduciamo una tecnologia progettata per offrire ai piloti una relazione più diretta e prevedibile con la frenata», afferma Mauro Piccoli, Brembo chief marketing officer. «Essere fornitore unico dal 2027 - aggiunge - significa giocare un ruolo attivo nell'evoluzione tecnica del Campionato». «Il WorldSbk rappresenta il legame più stretto tra le corse e le moto utilizzate dagli appassionati di tutto il mondo», sostiene Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo WorldSbk. «Ampliando la nostra collaborazione con Brembo - aggiunge - in questo nuovo capitolo tecnico, rafforziamo la rilevanza del Campionato come piattaforma in cui l'innovazione sviluppata in gara contribuisce al futuro delle motociclette di serie».