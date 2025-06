Brembo porta la sua firma in "F1 The Movie": tra realtà e finzione, i freni diventano protagonisti

BERGAMO – La storia di Brembo nel motorsport è lunga cinquant’anni, un cammino fatto di innovazione, precisione e performance. Dalla sua prima apparizione in Formula 1 nel 1975, al fianco della Scuderia Ferrari, l’azienda bergamasca ha trasformato il concetto di frenata in un’arte meccanica che ha contribuito a centinaia di vittorie. Oggi, quella stessa competenza sfreccia anche sul grande schermo, grazie alla collaborazione con “F1 The Movie”, il film prodotto da Apple Original Films che porta la velocità della Formula 1 nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, “F1 The Movie” è molto più di una pellicola di corse: è un ibrido tra documentario e fiction, girato in parte durante i veri weekend di gara del mondiale 2024. Il protagonista Brad Pitt, insieme a Damson Idris, Kerry Condon e Javier Bardem, interpreta una storia dove l’adrenalina e la passione per le corse sono il fulcro del racconto. Ma perché tutto questo potesse sembrare credibile anche agli occhi dei più esperti, serviva un partner tecnico in grado di garantire realismo e prestazioni. La scelta è ricaduta su Brembo, che per l’occasione ha progettato e fornito i sistemi frenanti per la monoposto immaginaria del team APXGP.

La vettura protagonista del film non è solo un mezzo di scena: è una vera monoposto, capace di affrontare le piste reali con performance autentiche. Sul set, gli attori e i piloti controfigura hanno affrontato decelerazioni superiori a 4G, un valore impressionante che testimonia quanto i freni Brembo abbiano avuto un ruolo fondamentale nel ricreare la fisicità della Formula 1. Non si tratta, quindi, di una semplice fornitura estetica, ma di un intervento tecnico vero e proprio, nel quale gli ingegneri di Brembo hanno adattato i sistemi frenanti alle specifiche dell’auto APXGP, tenendo conto di parametri cruciali come peso, aerodinamica e grip degli pneumatici.

In occasione del suo cinquantesimo anniversario nel motorsport, Brembo non si limita a un ruolo tecnico ma diventa anche partner promozionale del film, inserendo questa collaborazione in una più ampia campagna di celebrazione della propria storia. Una storia iniziata in un’officina alle porte di Bergamo e arrivata fino ai circuiti di tutto il mondo, passando oggi anche per il cinema. La partecipazione a "F1 The Movie" rappresenta un ponte tra la realtà delle piste e la finzione spettacolare del grande schermo.

Mauro Piccoli, Chief Marketing Officer di Brembo, ha descritto così il progetto: «Da cinque decenni, molti team nel Motorsport hanno collaborato con Brembo per fornire sistemi frenanti di precisione che garantiscono massime prestazioni, affidabilità e sicurezza. Fornire l’auto APXGP nel film “F1 The Movie” è stata una sfida unica e un onore. Non c’è alcuna parte di un veicolo che richieda maggiore fiducia di quanto necessitino i freni e i migliori piloti si affidano a Brembo: su strada, in pista e ora anche sul grande schermo».

Il film, in uscita nelle sale internazionali e in Italia, dal 25 giugno e in Nord America dal 27 giugno, è dunque anche l’occasione per riscoprire la centralità di una componente spesso data per scontata come i freni. Perché, alla fine, in ogni curva decisiva, non è solo la potenza del motore a fare la differenza, ma la precisione con cui si riesce a rallentare. In pista, su strada, e ora anche sul grande schermo, Brembo continua a dimostrare che ogni vittoria – reale o cinematografica – comincia da una frenata perfetta.