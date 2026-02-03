Brembo rinnova la partnership con Ferrari nel Motorsport. Collaborazione che dura da oltre 50 anni

Brembo annuncia il rinnovo e l'estensione della partnership pluriennale con Ferrari nel Motorsport. A partire dal 2026, Brembo, fornitore di sistemi frenanti ad alte prestazioni, oltre a frizioni e altri componenti per il settore racing, rinnova la storica collaborazione che dura da oltre 50 anni con Ferrari, confermando il ruolo di technical partner. Questa partnership si estenderà non solo a Scuderia Ferrari Hp, ma anche alla Ferrari Hypercar. Anche nel 2026 Brembo fornirà l'impianto frenante completo alle monoposto di Formula 1 e alle Hypercar del mondiale Endurance. «Brembo e Ferrari condividono una storia fatta di sfide e progressi», afferma Mauro Piccoli, chief marketing officer Brembo.

«In un teatro del Motorsport - aggiunge - sempre più seguito anche dalle nuove generazioni, questa partnership è la cornice ideale per valorizzare il nostro brand e per sviluppare tecnologie capaci di trasferire prestazioni e sicurezza dalla pista alle vetture di tutti i giorni, rafforzando la nostra identità di innovatore e leader tecnologico nelle soluzioni frenanti ". «Il rinnovo e il rafforzamento della partnership con Brembo rappresentano l'evoluzione naturale di una collaborazione storica che dura da oltre cinquant'anni», sostiene Lorenzo Giorgetti, chief racing revenue Ferrari. «Estendere questo rapporto - aggiunge - anche al progetto Ferrari Hypercar nel World Endurance Championship significa condividere una visione comune all'insegna dell'innovazione, performance e affidabilità ai massimi livelli nel Motorsport. Brembo è un partner di riferimento, capace di accompagnarci sia in Formula 1 sia nell'Endurance, discipline diverse ma unite dalla medesima ricerca dell'eccellenza tecnica».