Briatore: «I primi podi Alpine non prima del 2027. Il problema è stato aver scelto alcuni cattivi dirigenti»

«Per l'Alpine i primi podi non arriveranno prima del 2027» per l'Alpine. E' la promessa realistica del consigliere esecutivo della scuderia francese di Formula 1, Flavio Briatore, durante un punto stampa a margine del Gran Premio d'Olanda. «Bisogna ritrovare lo spirito di squadra», dice il manager 74/enne - un passato glorioso con la Benetton nel circus-, «mettere le persone giuste nei posti giusti» dopo due anni di delusioni. Nominato a fine giugno da Luca de Meo, Ceo del gruppo Renault da cui dipende l'Alpine, Briatore ritiene che si debbano «rimotivare tutti, ma ci vorrà del tempo, la situazione attuale non è ideale e la concorrenza è dura, ci sono già 6-7 squadre che si battono per vincere delle gare».

«Credo che il problema sia stato di aver scelto alcuni cattivi dirigenti», ha affermato il nuovo consigliere esecutivo nello spazio ospitalità nuovo di zecca di Alpine. Briatore ha scelto come team principal della scuderia il britannico Oliver Oakes, ex boss della scuderia Hitech, che partecipa ai campionati di Formula 2 e Formula 3. «E' giovane (Oakes a 36 anni è il secondo più giovane team principal della storia della Formula 1, ndr), entusiasta, pieno di energie e ambizioso - così lo descrive -. E' ciò di cui ha bisogno la squadra. Non ha esperienza in una grande scuderia di Formula 1, ma ha il talento per riuscire». «E' un privilegio, sono molto fortunato - ha commentato l'interessato -. E' un'opportunità magnifica e chiaramente l'attenzione verso di me e verso Flavio è molto elevata». Dopo il quarto posto nella classifica costruttori nel 2022 la scuderia francese è finita sesta nel 2023 e attualmente occupa l'ottava piazza su dieci con appena 11 punti conquistati.