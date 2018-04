Button alla 24 Ore di Le Mans. Sfiderà Alonso al volante del prototipo BR1

ROMA - Jenson Button correrà nel WEC e dunque anche alla 24 Ore di Le Mans. Il campione del mondo di Formula 1 nel 2009 con la Bar Honda, guiderà il prototipo BR1 LMP1 della scuderia russa LMP Racing motorizzata dal V6 2.4 biturbo della AER.

Raddoppiano i campioni di F1. Il pilota britannico arricchisce così ulteriormente il parterre dei driver che saranno al via della super stagione 2018-19 aggiungendo un motivo di interesse in più, non ultimo la sfida con un altro iridato di Formula 1, lo spagnolo Fernando Alonso che, oltre a guidare la sua McLaren Renault, correrà tutte le gare del calendario al volante della Toyota TS050. Button invece dovrà rinunciare alla prima gara, la 6 ore di Spa-Francorchamps, per la concomitanza con la gara al circuito del Fuji del campionato Super GT giapponese al quale partecipa guidando una Honda NSX.

I due compagni russi. Il driver inglese avrà come compagni di squadra i russi Mikahil Alechin e Vitaly Petrov, quest’ultimo anche lui ex pilota di Formula 1 proprio negli anni in cui anche Button faceva parte del Circus. I due guideranno da soli a Spa-Francorchamps, senza utilizzare un terzo pilota di riserva, mentre l’altra vettura del team avrà al completo il suo equipaggio composto dall’esperto quanto poliedrico francese Stephane Sarrazin (12 edizioni della 24 Ore di Le Mans con 3 secondi posti, 8 campionati WRC e 3 in Formula E) e dai russi Matevos Isaakyan e Egor Orudzhev.

Il sogno di ogni pilota. «Come potete immaginare, è sempre stato un mio sogno correre a Le Mans. Penso che sia il sogno di tutti i piloti prendervi parte e magari provare ad andare a vincere» ha detto Button facendo eco a Pierre Fillon, presidente dell’ACO, e a Gérard Neveu, Ceo del WEC che hanno dato il benvenuto al pilota inglese. «Andiamo a Le Mans per lottare per la vittoria – ha detto Button - e penso che abbiamo davvero delle ottime chance di essere competitivi».