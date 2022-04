"Caccia" alla dodicesima squadra in FE. Il Ceo e il Team Manager della Abt intercettati all'Eur alla vigilia dell'EPrix di Roma

ROMA - “Caccia” alla dodicesima squadra. Alla vigilia degli ePrix di Roma la sola nuova certezza della Formula E è l'ufficialità dell'intesa tra Maserati e Rokit Venturi per una collaborazione di lungo termine. Ds è invece rimasta più che abbottonata circa la ventilata interruzione della cooperazione con i cinesi di Techeetah e l'avvio di una nuova con gli americani della Dragon. Allo stato attuale, considerando la probabile operazione che porterà McLaren nel circuito elettrico con la squadra “rilevata” da Mercedes (che lascia a fine stagione), le scuderie al via nel nono campionato, il primo delle monoposto Gen3, sarebbero undici.

Ossia quelle dei sette costruttori – Ds, Maserati, Porsche, Jaguar, Mahindra, Nio 333 e Nissan – e quelle di team indipendenti come Envision (che per il powertrain si servirà da Jaguar dopo l'addio di Audi), la stessa McLaren (che diventerebbe verosimilmente cliente di Nissan), la Techeetah (che nonostante le incertezze economiche dovrebbe restare in Formula E anche se non si sa ancora chi si alleerà) e la Andretti, accreditata di una possibile intesa con Porsche (del resto aveva già lavorato assieme ai tedeschi di Bmw).

Più di uno, almeno a microfoni spenti, sembra attendersi la dodicesima squadra, che andrebbe a prendere il posto lasciato libero dalla casa di Quattro Anelli dopo il campionato del 2021. Qualcuno ipotizza una squadra «basata in Europa» e qualcun altro invita a «guardarsi attorno». Combinando le indiscrezioni non passa inosservata la presenza a Roma di Thomas Biermaier e di Roger Köhler, rispettivamente Ceo e Team Manager della tedesca Abt, la scuderia che aveva aperto la strada all'arrivo di Audi in Formula E e con la quale aveva collaborato con anni. I due sono stati “pizzicati” in borghese all'interno dell'area del circuito.

«Teniamo gli occhi e le orecchie aperte», si è limitato a dire Biermaier alla testata tedesca Motorsport-Magazin. «Altro non c'è da dire», ha aggiunto. Roma è indubbiamente una bella città, ma la coincidenza temporale contribuisce ad alimentare le indiscrezioni. Il possibile coinvolgimento dell'americana Lucid Motors non sembra più all'ordine del giorno, anche perché la società è alle prese con problemi di consegne.