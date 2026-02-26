Cadillac alza il bersaglio con la V-Series.R evoluta. L'hypercar Usa rinnovata profondamente nell'aerodinamica

Nella stagione 2026 del Wec, World Endurance Championship, il Cadillac Hertz Team JOTA parte con l'ambizione di effettuare un salto di qualità nelle prestazioni in gara, dopo aver concluso il mondiale endurance 2025 con la vittoria di San Paolo ed andando a punti con la vettura numero 12, guidata da Lynn, Stevens e Nato, in tutti gli otto appuntamenti del calendario. Lynn ha centrato tre pole position, facendo segnare il miglior tempo in qualifica anche nella 24 Ore di Le Mans, un primato assoluto tra i costruttori americani. Secondo Sam Hignett, co-fondatore e direttore di JOTA, sarà necessaria una maggiore costanza per competere per il titolo nel 2026.

Così, è stato effettuato un importante aggiornamento aerodinamico, per migliorare efficienza e guidabilità della V-Series.R intervenendo anche sul profilo dell'alettone posteriore. Inoltre, la vettura è stata adattata ai nuovi pneumatici Michelin, che le Hypercar utilizzeranno nel 2026, beneficiando del rapporto con i team Wayne Taylor Racing e Action Express Racing che corrono nella serie americana IMSA. Per Lynn l'obiettivo è quello di cercare di vincere la 24 Ore Le Mans e il campionato del mondo e dal primo appuntamento stagionale, la 1812 km del Qatar, in programma il 28 marzo, ci sarà la possibilità di verificare in pista le reali potenzialità della hypercar a stelle e strisce.