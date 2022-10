Cadillac, con Chip Ganassi Racing nel WEC 2023. Al volante Bamber, Lynn e Westbrook

Cadillac ha deciso: la V-LMDh per competere la stagione 2023 nella massima categoria Hypercar del WEC sarà affidata alla Chip Ganassi Racing e a guidarla ci saranno Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook. L’annuncio segue di qualche giorno quanto di analogo fatto per il campionato Imsa dove nella nuova classe GTP correranno invece due V-LMDh: una sarà sempre affidata a Chip Ganassi e guidata da Sébastien Bourdais e Renger Van Der Zande mentre l’altra correrà sotto le insegne della Action Express Racing avendo al volante la coppia formata da Pipo Derani e Alexander Sims.

In questo modo la General Motors ha messo le carte in tavola per i due massimi campionati di durata nel prossimo anno che, come è noto, potranno accogliere vetture che rispondono allo stesso regolamento tecnico LMDh (Le Mans Daytona hybrid). Il telaio è fornito dall’italiana Dallara e il motore è il sistema di propulsione è ibrido con una parte termica fornita dal costruttore, un V8 aspirato da 5,5 litri, ed una standard composta da motogeneratore ed elettronica di controllo Bosch, batteria Williams e cambio sequenziale a 7 rapporti della Xtrac. La General Motors parteciperà ad entrambi i campionati nelle classi GT con la Chevrolet Corvette C8.R.

Il team e i piloti scelti da Cadillac per il WEC sono all’altezza del lignaggio e delle ambizioni del marchio di General Motors. Chip Ganassi è infatti uno dei team più vittoriosi nella storia del motorismo americano e anche quando è venuto in Europa si è fatto rispettare portando avanti negli anni 2016-2019 il programma di Ford nella categoria GTE con 6 vittorie, tra cui quella più importante alla 24 Ore di Le Mans nel 2016, esattamente 50 anni dopo la prima affermazione del costruttore di Dearborn sul tracciato francese. Dell’equipaggio vincente faceva parte Bourdais che correrà per Chip Ganassi e la Cadillac nell’IMSA.

Di quell’esperienza fece parte anche Westbrook che a Le Mans su 12 partecipazioni non è mai andato oltre il 3° posto, per 4 volte, ultima della quali nel 2022 con la Glickenhaus, ma con la Ford ha vinto nel 2018 la 24 Ore di Daytona nella classe GTM. Lynn ha invece vinto a Le Sarthe nel 2020 con un’Aston Martin nella categoria GTE e nell’ultima delle sue 6 partecipazioni, ha conquistato il 6° posto nella classe LMP2. L’inglese si è fatto anche 5 stagioni di Formula E conquistando 124 punti e una vittoria.

La punta di diamante dell’equipaggio è Earl Bamber, vincitore con la Porsche 919 a Le Mans nel 2015 (alla sua prima partecipazione) e nel 2017 quando si è anche aggiudicato il titolo WEC. Il neozelandese corre per Chip Ganassi e la Cadillac dal finale di stagione 2021 e nella sua prima stagione piena è arrivato quarto in campionato proprio insieme a Lynn. Nel 2020 inoltre Bamber ha vinto il campionato IMSA con la Porsche nella classe GTLM. Il debutto della V-LMDh nel WEC è previsto a Sebring per il 17 marzo 2023, prima tappa di una stagione con sette appuntamenti che si chiuderà il 7 novembre in Bahrein. A questo punto è altamente probabile che alla 24 Ore di Le Mans del centenario la Cadillac si presenti almeno con una seconda macchina.