Cadillac: è il primo Gp in Usa: il team corre a Miami con una livrea speciale
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Livrea a stelle strisce per la Cadillac Formula 1 che scenderà in pista in occasione del week end a Miami con una livrea speciale per la sua prima gara in casa nella storia del team nel Circus. La Mac-26 mantiene i colori base bianco e nero ma si veste a tema stelle e strisce: l'ala anteriore integra le 50 stelle della bandiera statunitense, mentre quella posteriore porta la scritta «Usa» in rosso, bianco e blu.
«La livrea speciale per il Gran Premio di Miami è una naturale evoluzione e parla senza eccessi - ha dichiarato Cassidy Towriss, Chief Brand Advisor del team Cadillac - Questa è la nostra prima gara in casa, ed era importante per noi che i tifosi continuassero a riconoscere ciò che hanno imparato a conoscere. Non vedo l'ora che il pubblico la veda in pista per la prima volta».