Cadillac si prepara per la stagione 2026 con Bottas: «Inizia nuovo capitolo. Metterò a frutto tutta la mia esperienza»

Il nuovo team di Formula 1 Cadillac ha compiuto un altro passo avanti verso la sua stagione d'esordio nel 2026, dopo che il pilota Valtteri Bottas ha trovato il sedile giusto. L'esperto pilota finlandese tornerà in griglia di partenza il prossimo anno insieme al veterano Sergio Perez, mentre la scuderia statunitense e britannica si aggiunge alle fila dei team in un 2026 caratterizzato da importanti nuove regole sui motori. «Sono entusiasta di iniziare come pilota del team Cadillac di Formula 1, finalmente», ha dichiarato Bottas ad automsport.com.

«Questo è un momento di orgoglio nella mia carriera, poiché segna l'inizio di un nuovo capitolo in griglia con un team che sta iniziando il suo percorso in questo sport. Ci aspetta molto duro lavoro, quindi non vedo l'ora di mettere a frutto la mia esperienza per aiutare il team ora che sono pienamente a bordo». Il team principal Graeme Lowdon ha aggiunto: "È fantastico avere finalmente Valtteri a bordo e integrato nel team. Ci stavamo organizzando da un po' di tempo, quindi è fantastico vedere questi momenti concreti prima della nostra prima stagione in pista».