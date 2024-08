Cadillac e il Team Jota uniscono le forze: dal prossimo anno schiereranno nel WEC due V-Series.R LMDh

Già ventilata in occasione della 24 Ore di Le Mans, la notizia ora è ufficiale: il Team Jota dal prossimo anno sarà la squadra ufficiale di Cadillac nel FIA WEC. Il team inglese, in ossequio al nuovo regolamento, a partire dalla stagione 2025 del Mondiale Endurance schiererà due V-Series.R LMDh per tutto il campionato. Ancora non sono stati annunciato i piloti, che verranno resi noti a tempo debito.

A seguito della separazione con il Chip Ganassi Racing, annunciato a fine marzo, il reparto sportivo di Cadillac si è subito messo alla ricerca di una possibile squadra in grado di gestire al meglio le sue Hypercar. La scelta è quindi ricaduta su Jota che, dopo i prestigiosi risultati ottenuti in LMP2, a partire dallo scorso anno ha fatto il balzo nella classe regina del WEC dapprima con una sola Porsche 963 LMDh, per poi raddoppiare lo sforzo in questo campionato.

Jota, nel corso dell’attuale stagione, è stato il primo team privato a vincere una gara da quando nel Mondiale Endurance è stata introdotta la categoria Hypercar. Il successo è maturato in occasione della scorsa 6 Ore di Spa-Francorchamps grazie alla coppia Will Stevens e Callum Illot. La squadra inglese, inoltre, è attualmente leader della classifica riservata ai team privati davanti ad AF Corse.

Se, in vista della prossima stagione, è stato confermato sia lo sponsor Hertz che i numeri di gara, i quali saranno ancora il 12 e il 38, manca ancora la formazione dei due equipaggi che guideranno le LMDh americane. In merito a tale argomento è lecito aspettarsi la presenza dei piloti ufficiali Cadillac Alex Lynn ed Earl Bamber, così come la conferma di Stevens, da sempre punto di riferimento del team Jota.

John Roth, Vice Presidente di Global Cadillac, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di dare il benvenuto all'Hertz Team Jota il prossimo anno, unendo decenni di corse e di esperienza tecnica, per ottenere continui successi in pista e creare nuovi sostenitori del nostro marchio in tutto il mondo».

Sam Hignett, Direttore e Fondatore del Team Jota, ha aggiunto: «Jota ha sempre cercato di diventare un team ufficiale e ora unire le forze con Cadillac è la realizzazione di questo obiettivo. Avendo gareggiato contro la Cadillac V-Series.R nelle ultime due stagioni, ne abbiamo sperimentato la competitività e siamo onorati di essere incaricati di schierare le sue vetture a partire dal 2025. Abbiamo il privilegio di aver ottenuto successi da record nel FIA WEC, in particolare a Le Mans, e non vediamo l'ora di continuare questo successo con Cadillac ed Hertz».