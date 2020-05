Calendario F1 2020: Carey di Liberty Media apre ai circuiti non inseriti in calendario

Manca poco più di un mese al via del Mondiale F1 più sofferta della sua storia. Il 5 luglio è atteso il via con il Gran Premio di Austria, poi ripetuto la settimana seguente. Ma il Coronavirus continua a far paura. La Gran Bretagna, per le prossime tre settimane, ha imposto la quarantena di 14 giorni a chiunque entri nel Paese. Se il Governo dovesse confermare, di tre settimane in tre settimane, questa situazione, per il Gran Premio di Gran Bretagna in programma il 26 luglio e il 2 agosto sul tracciato di Silverstone, inizierebbe a farsi dura. Ecco allora che Liberty Media sta iniziando a pensare ad alternative, a rimpiazzi dell'ultima ora: "Siamo in discussione con tutti gli organizzatori, così come con alcune piste attualmente non presenti nel campionato.

Vogliamo essere sicuri di poter valutare ogni possibilità". A parlare è Chase Carey, presidente di Liberty Media che dunque apre le porte a quelle piste come Hockenheim, Imola, Estoril e Portimao che si erano candidate un mese fa a entrare in gioco in caso di necessità. "Abbiamo due sfide principali, identificare i luoghi dove dove correre, e determinare come trasferire tutte le figure necessarie e la loro attrezzatura. Siamo in fase avanzata per mettere assieme un programma di corse europee aggiuntive fino all'inizio di settembre, anche durante la tradizionale pausa estiva". Al momento la candidata a sostituire Silverstone è Hockenheim.