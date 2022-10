Cambia il calendario della FE, c'è l'esordio a Città del Capo. Cancellati gli EPrix di Seul. A Roma si corre il 15 e 16 luglio

LONDRA – La Formula E ha rivisitato il calendario della stagione 2023, il primo che si corre con le nuove e più potenti monoposto della Gen3. Nella prima e provvisoria stesura il campionato era stato anticipato con 18 ePrix, che includevano anche un doppia appuntamento nella Corea del Sud. Seul aveva ospitato in agosto le gare numero 99 e 100 del circuito elettrico. Tuttavia, i prossimi lavori di ristrutturazione dello stadio olimpico hanno impedito di confermare l'appuntamento asiatico.

Per il momento il World Motor Sport Council della Federazione Internazionale dell'Automobile ha approvato il primo importante aggiornamento al calendario, cioè l'inserimento della prevista (ma finora non confermata) gara sudafricana di Città del Capo (una delle tre novità assieme all'indiana Hyderabad e alla brasiliana San Paolo), dove si correrà il quinto appuntamento della stagione, il 25 febbraio. Almeno per il momento, la Formula E ha parzialmente ovviato all'eliminazione dell'evento di Seul con un nuovo doppio appuntamento a Berlino, la città che ha ospitato il circuito elettrico in ogni stagione e nel 2020 addirittura sei prove.

Sulla pista dell'ex aeroporto di Tempelhof della capitale tedesca le monoposto Gen3 saranno impegnate sia sabato 22 sia domenica 23 aprile: i due ePrix costituiscono anche i primi eventi europei del prossimo campionato e portano a 17 il numero delle gare. Restano ancora da assegnare le prove numero 10 (il 20 maggio) e 13 (24 giugno): non è escluso che una possa ospitare due corse. In una nota la Formula E ha ribadito di ragionare con diverse città, ma almeno per il momento non esiste alcuna certezza.

Fra gli obiettivi c'è quello di mantenere almeno una gara negli Stati Uniti e possibilmente una anche in Cina, due grandi mercati per i veicoli elettrici e per gli stessi costruttori impegnati nel circuito. Per Roma, che è legata alla Formula E con un contratto fino al 2025, non cambia alcunché: resta l'ultimo doppio appuntamento (15 e 16 luglio) prima della finale di Londra (29 e 30 luglio). A differenza delle ultime stagioni, la prossima non si apre in Arabia Saudita (dove il circuito arriva a fine gennaio), ma a Città del Messico il 14 gennaio.