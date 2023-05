Il Campionato Italiano Assoluto Rally sfida il mito delle Madonie: ecco la Targa Florio con 216 equipaggi al via

Torna al centro delle attenzioni il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023. Il terzo atto stagionale n programma il prossimo fine settimana nella Targa Florio Rally. Nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 maggio, sugli asfalti della provincia di Palermo, si svolgerà la 107^ edizione della corsa automobilistica più longeva della storia, nel 1906 vinse Alessandro Cagno con un’Itala 35/45, ed è organizzata dall’AC Palermo insieme ad Automobile Club d’Italia.

La “Cursa” come al solito ha raggiunto una marea di iscrizioni: ben 216 vetture ed equipaggi . In testa al gruppo ci saranno le auto moderne con 66 presenze in tutto divise in due gare, una per la massima serie tricolore, che proporrà al suo interno anche il debutto del Campionato Italiano Rally Junior, l’altra per l’apertura della Coppa Rally di 8^ Zona ACI Sport, che impegnerà i migliori equipaggi locali in una serie tutta siciliana. Al fianco delle nuove generazioni ci sarà spazio anche per le leggende, chiamate al terzo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e del Campionato Italiano Regolarità a media. La 107^ Targa Florio Rally si sviluppa lungo un percorso ricavato su parte del Medio Circuito delle Madonie, per 514,57 chilometri complessivi, dei quali 95,15 cronometrati e divisi in 9 prove speciali. Finalmente, torna al centro di Palermo per la cerimonia di partenza programmata in Piazza Parlamento dalle ore 16.00 di venerdì 5 maggio. Nella mattinata invece si svolgeranno i test nello shakedown sul tratto “Cangemi” di 3 km, a partire dalle ore 8.00, in preparazione della prima ed unica prova della giornata inaugurale la SS1 “Nino Vaccarella” (2,22 km), valida come Power Stage del CIAR Sparco, che assegnerà 3,2,1 punti ai primi tre equipaggi classificati, con start dalle ore 18.10. Come da format del CIAR Sparco, sabato arriverà la parte più consistente della gara con le altre otto prove speciali, tre diversi tratti cronometrati da ripetere in tre sessioni.

Si ripartirà, quindi in diretta tv, dalla “Targa” (10,90 km) con il classico passaggio per Caltavuturo (SS2 ore 7:52, SS4 ore 12:25), che per l’ultima frazione verrà ridotta a 8,68 km e prenderà il nome di “Vincenzo Florio”. Ogni giro si sposterà poi verso Cefalù per la nuova prova “Lascari-Gratteri” (11,55 km – SS3 ore 8:55, SS6 13:28, ultima SS9 18:01), seguita solamente nelle prime due ripetizioni dalla più lunga “Cefalù” (13,90 km – SS4 9:20, SS7 13:53). Il rally graviterà attorno a Termini Imerese, come nelle ultime edizioni, che accoglierà sia il Parco Assistenza che l’arrivo finale dal Belvedere Principe di Belmonte dalle ore 19:00 del sabato sera.

La Targa Florio, che metterà alla prova gli equipaggi del CIAR Sparco e offrirà un punteggio a coefficiente 1,5. Sarà il terzo rally consecutivo su asfalto, dopo il Ciocco ed il Regione Piemonte, prima di passare allo sterrato nel successivo San Marino, per il giro di boa degli otto round in calendario. Il parziale dopo le prime due gare pende a favore di Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto con la rossa Citroen C3 Rally2, preparata da FPF Sport e gommata Pirelli, autori fin qui di un percorso netto, o quasi, fatto di due vittorie al Ciocco e al Regione Piemonte, arricchite dal successo nella Power Stage del secondo round, per 43 punti totali. La prima possibile alternativa a 15 punti di distanza è Fabio Andolfi, seconda forza del tricolore, in coppia con Nicolò Gonella sulla Skoda Fabia di MS Munaretto. Il pilota ligure cerca chiaramente il primo successo stagionale dopo i due podi consecutivi, secondo al Ciocco e terzo al Regione Piemonte. Damiano De Tommaso, finora due volte quarto, con Sofia D’Ambrosio sulla Skoda della Delta Rally anche Damiano De Tommaso. è stato efficace soprattutto nelle Power Stage.Dopo il buon ingresso in corsa ad Alba, chiuso al secondo posto, sarà la seconda presenza per Giandomenico Basso e Lorenzo Granai che alla Targa Florio potranno sfruttare l’arrivo della nuova Skoda Fabia RS Rally2, evoluzione presentata nel 2022 dalla casa ceca, sempre preparata da Delta Rally. Un salto di qualità importante per tornare sul tetto di Palermo dopo la vittoria della 105^ edizione.

Si presenteranno alla Targa tra i migliori equipaggi in chiave Assoluta e da capofila del CIR Promozione Luca Bottarelli e Walter Pasini. Quarto assoluto a quota 21 punti, il pilota bresciano proverà ad allungare l’ottimo inizio di stagione.

Nella competizione per il Campionato Italiano Rally Promozione, che si svolge sulle sei tappe d’asfalto all’interno del CIAR Sparco. Bottarelli e Pasini hanno scavato un primo distacco consistente su tutti gli avversari, ben 17 punti su Ivan Ferrarotti e Massimo Bizzocchi, anche loro sulla Rally2 boema, mentre Giacomo Scattolon e Sauro Farnocchia sulla Volkswagen Polo, tra i favoriti nel pre-campionato e vincitori nelle due Power Stage, dovranno ripartire dalla terza posizione dopo l’uscita di strada in Piemonte. Non potevano mancare allo start della Targa due equipaggi che avranno il tifo degli appassionati a favore lungo le speciali, come Angelo Lombardo, per la prima volta impegnato tra le moderne nella gara di casa insieme a Roberto Consiglio, dopo l’esordio su Skoda ad Alba; quindi il romano Fabio Angelucci, alla sua quinta presenza consecutiva insieme al navigatore di casa Massimo Cambria, vincitori dell’edizione 2019 nella CRZ, stavolta su Citroen C3. Terza presenza per Liberato Sulpizio sulla Hyundai i20, sempre coadiuvato da Alessio Angeli.

Anche il CIAR Due Ruote Motrici ha già un capofila che prova la fuga. Il lucchese Gianandrea Pisani infatti ha ripetuto l’ottimo avvio della passata stagione, con due vittorie consecutive sulla Peugeot 208 gommata Michelin e proverà a ripetersi con Simone Brachi, in un rally affrontato solo una volta 7 anni fa. Sono già 16 i punti di distacco dal primo degli inseguitori, Moreno Cambiaghi in coppia con Giulia Paganoni, mentre torna in gara dopo un turno d’assenza – concesso dal regolamento - Christopher Lucchesi con Chiara Lombardi, secondi di categoria al Ciocco, anche loro sulla 208. La Targa Florio sarà il miglior banco di prova possibile per il gruppo di partecipanti al debutto nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2023. La serie giovanile organizzata e promossa da ACI Sport infatti quest’anno parte da Palermo con il primo di sei round in calendario, terra compresa, sempre in concomitanza con il campionato maggiore. Il tricolore riservato agli Under 28 presenterà una formazione completamente rivoluzionata, composta da 11 equipaggi pronti allo start della gara d’apertura. Un gruppo eterogeneo di piloti, tutti molto giovani, tanto da abbassare l’età media dei partecipanti a 21.9 anni, dai 24.0 della precedente edizione. Gli equipaggi saranno tutti rappresentanti di ACI Team Italia, come previsto dal percorso inserito all’interno del Progetto Giovani dell’Automobile Club d’Italia, che prevede un montepremi per il vincitore di 75.000 euro legati alla partecipazione ad un programma internazionale nella stagione 2024. Saranno tutti messi a confronto in parità di condizioni, grazie alla collaborazione con Motorsport Italia e Pirelli che garantiscono la gestione tecnica unica delle Renault Clio Rally5. Verranno inoltre seguiti costantemente in gara da Piero Longhi, tutor inviato dalla Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” che affiancherà i piloti con un percorso di formazione, preparativo alla competizione, con diverse sessioni di test e studio pre-gara.

CLASSIFICA CIR SPARCO: 1. Crugnola 43pt; 2. Andolfi 28pt; 3. De Tommaso 25pt; 4. Bottarelli 21pt; 5. Basso 15pt; 6. Ferrarotti 12pt; 7. Scattolon 10pt; 7. Rusce 5pt; 8. Avbelj 4pt; 9. Michelini 3pt; 10. Aragno 1pt

CLASSIFICA CIR PROMOZIONE: 1. Bottarelli 44pt; 2. Ferrarotti 27pt; 3. Scattolon 21pt; 4. Rusce 18pt; 5. Mazzocchi 14pt; 6. Avbelj-Michelini 10pt; 8. Dall’Era 9pt; 9. Aragno 8pt; 10. Sulpizio 4pt;

CLASSIFICA CIAR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Pisani 30pt; 2. Cambiaghi 14pt; 3. Lucchesi, Di Pietro 12pt; 5. Nicelli, Farina, Santero 10pt; 8. Fiore 7pt; 9. Cogni 6pt; 10. Cardi, Coriglie 5pt;

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO 2023: 10 marzo-11 marzo | Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 14 aprile-15 aprile | #RA Rally Regione Piemonte; 5-6 maggio | Targa Florio Rally (coeff. 1,5); 16-17 giugno | San Marino Rally (coeff. 1,5); 28-30 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5); 8-9 settembre | Rally 1000 Miglia; 29-30 settembre | Rallye Sanremo; 1-3 dicembre | ACI Rally Monza (coeff. 1,5)