Moto d’Acqua, grande spettacolo a Caorle per la terza tappa del Campionato Italiano 2021

CAORLE - Grande spettacolo a Caorle per la terza tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2021, Terzo Gran Premio Città di Caorle, organizzati da Marina4 Team Racing, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica – CONI. Due meravigliose giornate hanno accompagnato entrambi i giorni di competizioni di sabato 12 e domenica 13 giugno, nello specchio d’acqua antistante il Centro vacanze Villaggio San Francesco. Il bel contesto e la grande accoglienza dell’organizzazione hanno reso la tappa indimenticabile. Le categorie che hanno gareggiato sono Runabout, Ski Endurance, Freestyle, Spark giovanile e la categoria Donne. Le classi sono 15: per la Runabout: F1-F2-F4 Maschile e Femminile - F4 Novice e F1 Veterans; per la Ski: F1-F1Veterans-F2-F3-Open, per l’Endurance: F1- F2 Amatoriale; per la Spark Giovanile 12-14 e 15-18 anni, il Freestyle. È stata la categoria Ski F3/Ski Open ad aprire le seconde manche alla domenica.

Una bella gara che ha visto tre piloti alternarsi nelle prime tre posizioni: Juri Tiozzo e Andrea Bergamo, l’ha spuntata Bergamo, ma all’ultimo giro Erika Pajer è riuscita a superare Tiozzo ed a conquistare la seconda posizione. Vincono la tappa per la Ski Open: Andrea Bergamo primo, Erika Pajer al secondo posto ed al terzo Juri Tiozzo. Per la Ski F3 la tappa è stata vinta da Rebecca Fiorella La Spark giovanile 12-14, categoria fortemente voluta dalla Federazione, ha poi disputato la seconda manche. Per la prima volta in questa categoria la manche è stata vinta da un uomo Daniele Ascione, che ha preso sin dall’inizio la testa della gara e non l’ha più lasciata, al secondo posto si è posizionata Nicole Cadei, al terzo Vittoria Luiza La Rocca de Oliveira, al quarto posto Naomi Benini, che per punteggio ha vinto la tappa, dietro di lei Daniele Ascione ha conquistato la seconda posizione ed al terzo Vittoria Luiza La Rocca de Oliveira. E’ stata disputata la seconda manche della categoria Ski F2. La tappa è stata vinta per questa categoria da Gianfranco Oliveri, al secondo posto si è posizionato Luca Pilot ed al terzo Giuseppe Casarola. A seguire sono scese in campo gara le altre categorie: per l’Endurance F1 la tappa è stata vinta da Michele Cadei, il secondo posto se lo è aggiudicato Mirko Spoto il terzo Ezio Lucchese. Per L’Endurance F2 ha vinto Fabio Guarda, secondo Michele Marras e terzo posto Alberto Santini.

Nel Freestyle la tappa, per questa categoria è stata vinta da Roberto Mariani, secondo Alberto Camerlengo secondo, al terzo Massimo Accumulo Per la Runabout F1 Mattia Fracasso ha vinto la tappa, Manuel Reggiani secondo e Pier Paolo Terreo terzo. Per la Runabout F2 ha vinto Davide Di Maio, Gaetano Costagliola si è posizionato al secondo posto e Nicholas Musiccio al terzo. Per la Runabout F1 Veterans la tappa è stata vinta da Lorenzo Benaglia, Pier Paolo Terreo è arrivato secondo e Sabato Pontecorvo terzo. Per la Runabout F4 Femminile ha vinto la tappa Sara Nucera, seconda arrivata Arianna Urlo, terza Ilaria Vanni. Runabout F4 Novice la tappa è stata vinta da Alessandro Fracasso, al secondo posto Giacomo Matteraglia, al terzo Fulvio Grimaldi. La categoria Runabout F4 ha visto invece trionfare sul podio di questa terza tappa Roberto Mariani, Alessandro Fracasso è arrivato secondo e Paolo Paesani terzo. Per la Ski F1 Veterans Ugo Guidi ha vinto la tappa, Giuseppe Donà è arrivato secondo e Luca Pilot terzo. Per la Ski F1 la tappa è stata vinta da Daniele Piscaglia, al secondo posto Matteo Benini, al terzo Ugo Guidi. Per la categoria Spark giovanile 15-18 anni la tappa è stata vinta da Davide Pontecorvo, al secondo posto Stella De Luca, al terzo Carmine Cocimano.

La novità di questa tappa e stato il montepremi, messo in palio per i vincitori di ogni categoria in gara. Il terzo Gran Premio Città di Caorle che si è disputato in questo week end, forma insieme al primo Gran Premio Città di Gallipoli che verrà disputato a Gallipoli nel corso della V tappa del C.I. Moto d’Acqua (9-11 luglio 2021), il Super Champion GP. I piloti di ogni categoria, che otterrà più punti dal risultato di entrambe le gare, avranno diritto al premio finale. Dopo Caorle, dal 25 al 27 giugno sarà la volta di Ancona, tappa attesa con entusiasmo, vista l’accoglienza riservata al campionato lo scorso anno e lo splendido spettacolo offerto. Dal 9 all’11 luglio sarà poi Gallipoli ad ospitare la quinta tappa del campionato, per poi concludersi nel week end dal 10 al 12 settembre ad Anzio, come ogni anno.