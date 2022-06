Giro di boa per il CIR. Ad Alba le Skoda Fabia di De Tommaso e Andolfi inseguono la Citroën C3 di Crugnola

Il campionato Italiano Rally 2022 è arrivando al giro di boa. Seguendo un percorso tradizionale che abbraccia le zone cult della passione, dopo la Garfagnana del Ciocco, la Liguria di Sanremo e la Sicilia della Targa, sbarchiamo in Piemonte, nelle Langhe, celebrate in letteratura, quanto ricche di appassionati e di gara. Sono infatti ben 189 le vetture che dopo gli antipasti del venerdì, si giocano sabato la vittoria nel Rally di Alba, quarto turno tricolore dell’anno. Ben 189 sono gli iscritti, equipaggi, di 11 nazionalità diverse con una nutrita presenza di piloti svizzeri che disputano nelle Langhe la terza prova del campionato rossocrociato. Una flotta di vetture moderne, 100 delle quali schierate nel CIRAS, 89 nel rally di Coppa Rally di 1^ Zona ACI Sport. In effetti il clima di internazionalità , già raggiunto nelle passate edizioni con la presenza dei piloti ufficiali Hyundai, da Tänak a Neuville, da Sordo a Breen,ricorre anche quest’anno.

Ci saranno due campioni del mondo di categoria come il francese Stephane Lefebvre, vincitore del titolo WRC3 nel 2014, con Andy Malfoy su Citroen C3 ed il neozelandese Hayden Paddon con John Kennard su Hyundai i20; l’attuale leader dell’Europeo Rally lo spagnolo Efren Llarena con Sara Fernandez qui su altra C3; il vincitore in WRC2 e attuale secondo nella categoria cadetta del Mondiale Rally Nikolay Gryazin con Konstantin Aleksandrov su Skoda. Solo i piloti stranieri, non iscritti al CIAR, saranno trasparenti ai fini dell’assegnazione del punteggio per il campionato. In effetti, la gara piemontese rappresenta il giro di boa del CIar che finora ha rispettato i pronostici. Vista la mancanza di squadre ufficiali il titolo se lo giocano diversi piloti, fiancheggiati da strutture professionali che portano in gara le migliori vetture R5. Finora il più continuo è stato Andrea Crugnola che corre con la Citroën C3 di FPF, con la quale aveva vinto il titolo due anni fa, autore del primo exploit di stagione al Ciocco, e poi a podio a Sanremo e in Sicilia, vincitore di tutte le power stage che assegnano punti.

Alla sue spalle arrivano due piloti attesi da diverso tempo per cambiare le geografie tricolori: Damiano De Tommaso e Fabio Andolfi, entrambi con le Skoda, CR Motosport il primo, Munaretto il secondo, macchina più diffusa e affidabile, vincitori alla Targa e a Sanremo, staccati di cinque e ventitre punti. Più difficile la stagione del campione in carica Basso, che ha speso la prima parte di stagione per trovare il feeling giusto con la sua nuova Hyundai. Ma “Giando” non è certo uno che si dà per vinto, ad Alba e anche al successivo Roma Capitale, ci proverà eccome, al pari della “guest star” Paolo Andreucci, che per una volta la scia l’impegno nel “suo” campionato terra, per ritrovare il gusto dell’asfalto.

Il programma prevede una doppia giornata con base centrale proprio ad Alba, che accoglierà il quartier generale, in piazza Medford con l’assistenza affiancata, oltre alla partenza e l’arrivo. Intorno un percorso disegnato su 421,76 chilometri complessivi, dei quali 120,67 km divisi in 9 prove speciali. Il primo appuntamento del venerdì è come sempre per lo shakedown a San Grato, nei pressi di Santo Stefano Belbo, con partenza alle ore 8:00. I test preparativi saranno l’antipasto allo spettacolo televisivo della Power Stage “985 Santero Spritz” (2,29 km) che consegnerà anche i primi punti, 3,2,1, ai migliori equipaggi del campionato. Il resto della competizione è previsto nell’intera giornata di sabato con le altre 8 prove speciali, due giri su quattro diversi tratti cronometrati con chilometraggi molto simili. Dopo ogni coppia di speciali è prevista un’assistenza ad Alba. Si ripartirà dalla “San Grato” (14,74 km – PS2 ore 8:10, PS6 ore 14:50) e “Cossano” (14,70 km - PS3 ore 8:41, PS7 ore 15:21), per poi passare a “Borine” (14,93 km - PS4 11:00, PS8 17:40) e “Bossolasco” (14,82 km - PS5 11:31, PS9 18:15) per la chiusura. L’arrivo e la cerimonia finale sono previsti dalle ore 19:35 in Piazza Risorgimento.