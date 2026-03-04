Campionato Italiano Rally, tutto pronto per l'inizio della stagione. Il primo appuntamento sarà al Rally del Ciocco dal 26 al 29 marzo

Mancano poche settimane all'avvio della stagione 2026 del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e alcuni piloti hanno già confermato la propria presenza a partire dal primo appuntamento in calendario, il Rally del Ciocco e Valle del Serchio in programma dal 26 al 29 marzo. Sette appuntamenti, minimo 140 e massimo 160 chilometri di prove speciali per ciascuno, due pneumatici in più a gara e una power stage, l'ultima prova del rally, lunga almeno 7 chilometri.

Sono questi i principali numeri della nuova stagione rallystica che, come da conferme degli attori principali, vedrà impegnati nomi di piloti che hanno animato le ultime stagioni, come Andrea Crugnola, che debutterà con il nuovo ed esperto navigatore Luca Beltrame a bordo della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale curata da F.P.F. e Simone Campedelli, che si presenterà sempre affiancato da Tania Canton e al volante della Toyota Gr Yaris Rally2 con cui ha concluso la scorsa stagione al Rallye di Sanremo.

Il Rally del Ciocco e Valle del Serchio sarà, ancora una volta, la gara di apertura alla ricorsa al titolo tricolore con l'appuntamento fissato dal 26 al 29 marzo prossimi. Dopo il round toscano, la stagione proseguirà con un altro rally iconico, come il Rally Targa Florio, in programma dal 14 al 16 maggio per poi passare al Rally due Valli in calendario dal 4 al 7 giugno. Giro di boa della stagione con il Rally di Roma Capitale, dal 3 al 5 luglio, valido anche per il Campionato Europeo Rally. La stagione terminerà con il trittico composto da: Rally Regione Piemonte il 2 agosto, Rally del Lazio il 20 settembre e, infine, l'iconico Rallye di Sanremo il 18 ottobre.