Campionato Italiano WRC, al Marca Trevigiana vince Pedersoli su Citroën DS3 WRC

ROMA - Terra di grandi tradizioni rallistiche la Marca Trevigiana, basta ricordare i campioni d’Italia e d’Europa Tony Fassina e Adartico Vudafieri e ancora Tonino Tognana, l’unico ad aver vinto il titolo tricolore al volante di una Ferrari, la 308 GTB preparata da Giuliano Michelotto. Grande attesa, dunque, per il 36mo Rally della Marca, valevole per il Campionato Italiano CIWRC. Nella classifica finale, maturata dopo 10 prove speciali, con i passaggi sulle mitiche Monte Cesen e Monte Tomba, il migliore della…Marca è l’ex campione della serie (2016) secondo alle spalle del bresciano Luca Pedersoli in coppia con Anna Tomasi su Citroën DS3 WRC. Il “Pede” che quest’anno ha già vinto la gara d’apertura, il Mille Miglia, è arrivato a Montebelluna con un margine di 5”8 sulla Ford Fiesta WRC del pilota di Asolo che ha attaccato nelle due ultime piesse ma non è riuscito a bissare la vittoria del 2016.

Per Luca Pedersoli è invece il terzo successo al Rally della Marca, che gli consente di tenere il passo in classifica generale. L’attuale leader del CIWRC Simone Miele, anche lui al volante di una Citroën DS3 WRC e in coppia con Roberto Mometti, anche a causa di una foratura, ha deciso di non rischiare e di mettersi in scia, salvando al momento, anche se solamente di un punto e mezzo il primato. Come spesso accaduto in questo inizio di stagione alla volata finale per il successo in corsa non ha potuto partecipare Corrado Fontana, in coppia con Nicola Arena su un Hyundai I20 NG Wrc, costretto al ritiro a tre prove dal termine per gravi problemi al turbo. Fontana ha comunque confermato la sua presenza nelle ultime due gare della serie il Rally di Alba, 27 e 28 Luglio, e il San Martino di Castrozza in programma il 14 e 15 settembre, pur non avendo grani possibilità di rimonta nella generale.