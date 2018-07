Campione rally Andreucci ferito mentre testa pneumatici. È finito contro un muro

SANREMO - Il pilota di rally Paolo Andreucci, più volte campione italiano, è rimasto ferito in un incidente, mentre stava testando pneumatici Pirelli. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio tra Baiardo e Ceriana, nell’entroterra di Sanremo. Andreucci è stata trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona) on una eliambulanza. L’ auto del pilota di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) è finita fuori strada in fase di decelerazione schiantandosi contro un muro. Andreucci, che non è in pericolo di vita, lamentava difficoltà a respirare e potrebbe aver riportato un trauma al costato. Ferita in modo meno grave la navigatrice, e moglie, Anna Andreussi, ricoverata all’ospedale di Sanremo, per un sospetto trauma al bacino. Sul posto il personale sanitario del 118, con i vigili del fuoco e i carabinieri. «Sono incidenti che purtroppo possono accadere, sulle auto da corsa. Auguro alla coppia pronta guarigione», dichiara Sergio Maiga, presidente Aci di Sanremo e organizzatore del Rally di Sanremo.