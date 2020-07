Cancellati GP di Argentina, Thailandia e Malesia. A novembre un nuovo gran premio

ROMA - Novità sul calendario della MotoGp, la Federazione internazionale e la Dorna hanno annunciato la cancellazione dei gran premi di Argentina, Thailandia e Malesia inizialmente rinviati per l’emergenza coronavirus nella speranza di recuperarli ma l’evoluzione della pandemia ha di fatto obbligato gli organizzatori a optare per la cancellazione definitiva. Per 3 Gp definitivamente annullati è aggiunta una gara a fine stagione, dopo il GP di Valencia, tra il 20 e il 22 novembre, diventando l’ultima corsa della stagione. La scelta della località sarà annunciata il prossimo 10 agosto.