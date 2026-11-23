È ancora notte fonda in casa Ferrari. Nel pazzo Gran Premio di Las Vegas — vinto da un super Max Verstappen davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri — a tenere banco è l'ennesimo scontro fratricida tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. I due piloti del Cavallino hanno dato vita a un duello senza esclusione di colpi, culminato in un contatto al trentottesimo giro che ha mandato l'inglese in testacoda ed entrambi in fondo alla zona punti: settimo Hamilton, decimo Leclerc.

Una faida interna che ha mandato su tutte le furie il team principal Fred Vasseur. Nel dopo gara, il manager francese non ha usato mezzi termini, annunciando provvedimenti interni e convocando immediatamente a rapporto il monegasco, ritenuto il principale responsabile dell'accaduto. «Credo che ci sia un'incomprensione a livello umano tra i due piloti, non tra il team e loro», ha dichiarato amareggiato Vasseur. «Innanzitutto dovrebbero rispettarsi reciprocamente, ma devono anche rispettare la squadra. Tutto questo è inaccettabile».

La gara delle Rosse è stata un calvario tra lotte in famiglia e sanzioni disciplinari. Prima del contatto diretto, infatti, Hamilton aveva già incassato dieci secondi di penalità per aver superato Norris tagliando una curva; la stessa sanzione è poi toccata a Leclerc per aver causato l'incidente con il compagno di squadra. Un bilancio deludente che ha relegato le due Ferrari anche dietro all'ex compagno Carlos Sainz (Williams) e a George Russell, finito lungo in staccata nel tentativo di attaccare l'altro pilota Mercedes, Kimi Antonelli.

Proprio il giovane talento italiano è stato l'altro grande protagonista sfortunato della notte americana: in lotta per il podio fino all'ultimo giro, Antonelli ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema di potenza, venendo scavalcato sul finale da Norris e Piastri e chiudendo quarto davanti alle due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto.

Davanti a tutti, invece, ha brillato la stella di Max Verstappen. L'olandese della Red Bull ha conquistato la sua quarta vittoria del 2026 (la terza nelle quattro edizioni moderne del GP di Las Vegas) gestendo alla perfezione il gioco delle scie e l'erogazione di energia della power unit in cinquanta giri di sorpassi continui. «Credo di non aver mai disputato una gara così in Formula 1, direi surreale», ha commentato il campione olandese. «Abbiamo azzeccato subito la tattica sull'energia. L'effetto scia era potentissimo, non si poteva venirne fuori. Questa stagione non era iniziata bene, ma le abbiamo dato una bella svolta e continuiamo a migliorare in vista del prossimo anno».