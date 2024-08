Carlo Sainz senior alla Brembo nel Kilometro Rosso. Premiato con trofeo celebrativo: la pinza della RS Q e-tron vincitrice della Dakar

Alla vigilia del Gran Premio di Formula 1 di Monza, il pluricampione del mondo di Rally e Dakar, Carlo Sainz, ha visitato il Quartier Generale di Brembo al Kilometro Rosso. Il pluricampione del mondo di Rally e Dakar è stato accolto da Daniele Schillaci - Amministratore Delegato di Brembo, Cristina Bombassei - Chief Sustainability Officer di Brembo, Mario Almondo - Chief Operating Officer di Brembo Performance e Mauro Piccoli - Chief Marketing Officer di Brembo.

Accompagnato dal Top Management, Sainz ha potuto immergersi nella storia e nell'innovazione dell'azienda visitando anche "The Art of Braking", la mostra multimediale e coinvolgente che racconta l'avventura imprenditoriale di Brembo attraverso storia, design, innovazione e sostenibilità. C’è stato tempo anche per dedicarsi alla scoperta di Sensify, l’impianto frenante del futuro per auto stradali in cui intelligenza artificiale e software giocano un ruolo attivo.

In onore alla sua carriera, Sainz è stato premiato con un trofeo celebrativo contraddistinto dalla pinza Brembo che ha fornito l’Audi RS Q e-tron vincitrice alla Dakar 2024.

“Questa sede è meravigliosa, uno spazio studiato nei minimi dettagli” - ha affermato Carlos Sainz - “ringrazio Brembo per avermi invitato a scoprire come oggi vengono prodotti i freni di ogni campionato mondiale e per avermi riportato con la mente ai primi anni in cui correvo nei Rally. Quanto lavoro, quanto tempo c’è dietro a un disco di Formula 1, ma anche dietro alla lavorazione di una pinza per la 24 Ore di Le Mans. Un’esperienza unica: ripercorrere i successi che quest’azienda è riuscita a raccogliere in oltre 60 anni attraverso una mostra impattante e immersiva”.