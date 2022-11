A Cassino la finalissima dei Rally Nazionali. Il 4 e 5 novembre si corre il primo Rally del Lazio e la Coppa Italia ACI Sport

Tre mesi dopo il successo sportivo ed organizzativo del Roma Capitale, torna di scena il grande rally nella nostra regione. Venerdì 4 e sabato 5 novembre si corre infatti il primo Rally del Lazio Cassino-Pico, la Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2022 che raccoglie il testimone dopo il successo del Rally Cassino-Pico 2021.

Sempre organizzato con la regia di M33 e dello staff di Max Rendina l’evento avrà il suo baricentro a Cassino che ospiterà partenza e arrivo, ed un percorso disegnato con il coinvolgimento anche dei comuni di Terelle, Pontecorvo, Pignataro Interamna, Cervara, Viticuso e Belmonte Castello. Il percorso, studiato nel dettaglio e molto spettacolare, inizierà con lo shakedown a Belmonte Castello venerdì 4 dalle 7:30, mentre la partenza da Corso della Repubblica a Cassino è in programma alle 14:00. Prima giornata con tre prove: “Terelle” da ripetere due volte e la seconda in notturna oltre all’attesa “Pico Show” che prosegue la lunga tradizione del Rally di Pico, arrivato quest’anno alla 44^ edizione.

Sabato si ripartirà per altre quattro prove con due giri su “Viticuso” e “Greci-Pico” che nel finale riprenderà la prova picana del venerdì. Arrivo nuovamente in Corso della Repubblica a Cassino dalle 18:15. Sono tanti i nomi dei piloti di spicco tra i 152 iscritti che potranno dire la loro per la classifica, su tutti i protagonisti delle 9 Zone della Coppa Rally di Zona 2022. Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani (Skoda Fabia Rally2 Evo) sono i favoriti sulla carta per la maggiore conoscenza delle strade laziali e per la vittoria dello scorso anno. Attenzione ad Elwis Chentre e Fabio Grimaldi (Skoda Fabia Rally2 Evo) dato che l’aostano ha conquistato la Coppa Italia lo scorso anno e ci riproverà sicuramente.

La lista è molto lunga, ma tra gli altri vanno citati gli esperti Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia Rally2 Evo), Testa-Maini (Skoda Fabia Rally2 Evo) protagonisti quest’anno del Campionato Italiano Rally Asfalto e poi ancora Fiorenti-Pozzi (Skoda Fabia Rally2 Evo), Bravi-Bertoldi (Hyundai i20 N Rally2), Oldrati-De Guio (Skoda Fabia Rally2 Evo) assi della terra che correranno su asfalto per tentare il colpaccio ed i locali D’Alto-Liburdi.