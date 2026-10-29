Cetilar Racing svela la Ferrari 499P: Lacorte, il figlio Nicola e Fuoco pronti alla sfida in Hypercar nella ALMS

PISA - Un nuovo capitolo si apre nella storia di Cetilar Racing. Nella sede pisana di Pharmanutra è stata svelata la livrea della Ferrari 499P numero 47 con cui la squadra guidata da Roberto Lacorte affronterà la stagione 2026/2027 dell’Asian Le Mans Series. Per il team toscano si tratta di un passaggio importante, che segna il debutto nella categoria Hypercar dopo un percorso costruito tra GT3 e prototipi LMP2. Una sfida che vedrà la squadra affrontare la classe regina dell’endurance con il supporto tecnico di AF Corse e un equipaggio composto dallo stesso Lacorte, dal figlio Nicola e dal pilota ufficiale Ferrari Antonio Fuoco.

La livrea riprende i colori tradizionali della squadra, con una base blu elettrico attraversata da bande verde fluo che caratterizzano la carrozzeria della vettura del Cavallino Rampante. Il numero 47 accompagnerà così Cetilar Racing in una nuova avventura, con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato nell’ultima stagione dell’Asian Le Mans Series, conclusa al secondo posto nella classifica LMP2.

Per Roberto Lacorte la presentazione rappresenta un momento particolarmente significativo, al culmine di un percorso che ha portato la squadra a confrontarsi con le competizioni endurance più prestigiose a livello internazionale. «Oggi è un gran bel giorno, perché rappresenta una pietra miliare nella storia di Cetilar Racing. Ammirare da vicino la bellissima Ferrari 499P con i nostri colori è un’emozione fortissima, che faccio fatica a descrivere a parole. Siamo davanti a una sfida impegnativa, ma allo stesso tempo estremamente stimolante per Cetilar Racing; un nuovo capitolo, sicuramente il più rilevante, per una realtà che negli ultimi dieci anni ha scritto pagine importanti della storia dell’endurance a livello mondiale», ha spiegato il pilota toscano.

La Ferrari 499P rappresenta infatti un salto tecnico e sportivo di grande rilievo per la squadra, che potrà confrontarsi con una vettura capace di conquistare tre edizioni consecutive della 24 Ore di Le Mans, dal 2023 al 2025, oltre ai titoli Mondiali Costruttori e Piloti nel FIA WEC ottenuti lo scorso anno. Per Lacorte, inoltre, il nuovo programma avrà un significato ancora più personale, grazie alla possibilità di condividere l’abitacolo con il figlio Nicola e con Fuoco, uno dei protagonisti del programma ufficiale Ferrari.

«La 499P poi è un’auto iconica, un oggetto straordinario che avrò il piacere di condividere con un fuoriclasse come Antonio Fuoco e con mio figlio Nicola, anche questo un sogno che si avvera: non vedo l’ora di scendere in pista al Paul Ricard, fra poche settimane, per iniziare a concretizzarlo», ha aggiunto Lacorte.

Per Nicola Lacorte, reduce dalla stagione in Formula 3, l’approdo in Hypercar rappresenta una nuova tappa nella propria crescita sportiva. Il giovane pilota avrà l’opportunità di affiancare all’esperienza maturata nelle monoposto quella necessaria per affrontare le gare di durata, in un contesto tecnico e agonistico differente.

«Per Cetilar Racing tutto ciò rappresenta il raggiungimento di un traguardo, al culmine di un’ascesa importante. Dalle categorie di base si è arrivati fino all’apice dell’endurance e anche del motorsport in generale. E penso che significhi molto per tutto il progetto. Fare parte di questo team, in questo particolare momento della storia di Cetilar Racing, è qualcosa di speciale perché ho sempre visto crescere la squadra da bordo pista e adesso mi ritrovo con loro a essere protagonista in macchina», ha sottolineato Nicola.

Il passaggio dai campionati a ruote scoperte alle Hypercar richiederà un adattamento non soltanto dal punto di vista della guida, ma anche nella gestione delle gomme, dei consumi e dei doppiaggi. Dopo aver già preso parte ad alcune esperienze nell’endurance, il giovane pilota toscano si prepara quindi a misurarsi con una delle categorie più competitive del panorama internazionale, potendo contare sul supporto della squadra e sull’esperienza dei propri compagni di equipaggio.

Al suo fianco ci sarà Fuoco, che conosce bene l’ambiente Cetilar Racing avendo iniziato la collaborazione con la squadra nel 2021. Il pilota ufficiale Ferrari porterà in dote l’esperienza maturata al volante della 499P nel Mondiale Endurance, un elemento importante per affrontare una stagione che segnerà il debutto della squadra toscana nella classe regina.

«Ho iniziato il mio percorso con Cetilar Racing nel 2021. Da allora siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tanti programmi insieme, preso parte a numerosi campionati. Però penso che questo sia un po’ un sogno per noi tutti. La Ferrari 499P è una vettura che ha scritto delle pagine importanti nella storia del motorsport ed avere la possibilità di guidarla rappresenta un’opportunità grandissima per tutti», ha dichiarato Fuoco.

L’impegno nell’Asian Le Mans Series permetterà inoltre alla Ferrari 499P di competere al di fuori del Mondiale Endurance aprendo un nuovo scenario per il prototipo di Maranello. Cetilar Racing si troverà a confrontarsi anche con l’altra Hypercar del Cavallino iscritta al campionato, la numero 90 di AF Corse, affidata a Luis Pérez-Companc, Ye Yifei e Nicklas Nielsen.

La stagione 2026/2027 sarà denominata Winter Le Mans Series e si svilupperà interamente in Europa, con tre appuntamenti articolati su due gare di quattro ore ciascuno. Il primo round è in programma al Paul Ricard il 14 e 15 novembre, seguito da Jerez il 16 e 17 gennaio 2027 e da Portimão il 20 e 21 febbraio. Per Cetilar Racing sarà il momento di trasformare in risultati concreti un progetto ambizioso, affrontando una nuova categoria con la consapevolezza di chi ha costruito negli anni un percorso solido nell’endurance internazionale.