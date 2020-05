Charles Leclerc diventa modello: il pilota è il nuovo testimonial di Giorgio Armani

È il pilota monegasco Charles Leclerc il nuovo testimonial di Giorgio Armani per la campagna Made to Measure per la primavera/estate 2020. Leclerc, 23 anni, oltre ad essere famoso per i suoi risultati in pista, negli ultimi tempi ha riscosso anche un discreto successo sulle cronache rosa: per la prima volta diventa ora protagonista di una campagna pubblicitaria. Gli scatti in bianco e nero quasi cinematografico sono stati realizzati da John Balsom a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, luogo molto amato dallo stilista.

Giorgio Armani rimette al centro l'Italia: la sfilata Privé 2021 sfilerà a Palazzo Orsini a Milano

«Charles Leclerc è un pilota molto promettente - spiega Giorgio Armani - Ha avuto notevole successo nonostante la giovane età, e questo è indice di volontà e determinazione, oltre che di evidente talento. Ha un volto fresco e una fisicità scattante che il mio Made to Measure esalta e accompagna. L’abito su misura non ha età, e questi scatti ne sono la dimostrazione».