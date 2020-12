Chi guiderà a Sakhir la Mercedes di Hamilton, assente per Covid-19? Russell, Vandoorne o Hulkenberg?

Chi correrà sulla Mercedes campione del mondo, ovvero la monoposto più appetibile degli ultimi anni, prendendo il posto del sette volte iridato Lewis Hamilton? Immaginiamo come in queste ore vi sia un gran movimento, una gran fibrillazione, che coinvolge quei pochi piloti fortunati che potranno avere una chance così importante.

Il primo della lista è George Russell, tester nonché pilota Junior Mercedes. Anche se il 22enne inglese corre per la Williams da due stagioni ed è già stato confermato per il 2021, è sempre stato il preferito di Toto Wolff tra i suoi piloti Junior. Certo, Russell non ha avuto la possibilità di affiancare Hamilton la prossima stagione, come sperava, per via della riconferma di Valtteri Bottas e questo lo ha deluso non poco. Ma è senza dubbio il pilota più allenato e legato alla Mercedes, oltre ad aver svolto test per il team di Wolff nel 2017 (due giorni a Budapest), 2018 (due giorni sempre sul tracciato ungherese) e 2019 (un giorno a Sakhir e un giorno a Yas Marina). Liberarlo dalla Williams non dovrebbe costituire un problema e sarebbe un bellissimo regalo di Natale per Russell.

Nella ristretta rosa c'è anche Stoffel Vandoorne, che per la Mercedes corre nella Formula E ed è il vice campione in carica 2020. Da sabato a martedì era a Valencia per i test della serie elettrica, ed aveva già programmato di volare in Bahrain in quanto il 28enne belga, ex pilota McLaren F1, è la riserva. Ma curiosamente, non ha mai guidato la Mercedes e una monoposto di F1 da quando è uscito dal Mondiale alla fine del 2018. Diciamo che ricoprendo il ruolo di riserva, sarebbe il primo della lista, però c'è da chiedersi se ha senso farlo salire sulla W11 di punto in bianco, una vettura plurivincente sulla quale sarebbe meglio evitare brutte figure.

Un altro candidato forte potrebbe essere Nico Hulkenberg, oramai lo specialista nel sostituire i piloti risultati positivi al Covid-19. Il tedesco, rimasto a piedi a fine 2019 dopo la conclusione del rapporto con Renault, quest'anno ha rimpiazzato Sergio Perez prima e Lance Stroll poi alla Racing Point disputando tre weekend, ma due Gran Premi perché nel primo a Silverstone la sua RP20 per problemi tecnici non gli ha permesso di prendere il via della gara. Hulkenberg non ha affatto sfigurato con la Racing Point recuperando 10 punti importanti per la squadra e soprattutto il terzo tempo in qualifica nel secondo GP di Silverstone, quello denominato del 70° Anniversario .

Se dovesse essere Russell a correre per la Mercedes questo fine settimana, la Williams si troverebbe nella scomoda posizione di trovare rapidamente un rimpiazzo. Che potrebbe essere la riserva Jack Aitken, pilota inglese di 25 anni che corre in F2 dal 2018 avendo ottenuto quattro vittorie (tre nel 2019 quando si è piazzato quinto nel campionato).

Dunque, Russell, Vandoorne e Hulkenberg sono sulla carta i probabili sostituti di Hamilton, ma non è detto che la Mercedes possa sorprendere tutti con qualche scelta inattesa. Per esempio, c'è Esteban Gutierrez, pilota del simulatore della squadra di Toto Wolff, ma anche lui è da tempo inattivo. La sua ultima gara è stata nel 2017 nel campionato Indycar mentre non gareggia in F1 dal 2016 quando era in forza alla Haas e in realtà non ha una superlicenza valida. In ogni caso, tra poche ore, la Mercedes toglierà ogni dubbio...