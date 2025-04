Ciar 2025, nel weekend si corre il 19mo Rally Regione Piemonte. Tutti a caccia della Skoda Fabia RS di Basso e Granai

Ed eccoci già al secondo round del campionato italiano rally. Il Ciar Sparco dà appuntamento ad Alba nel cuore delle Langhe, patrimonio dell'UNESCO, dove tra venerdì e domenica sulle strade della Valle del Belbo, tanto care a Cesare Pavese, si corre il 19mo Rally Regione Piemonte. La gara ha già registrato un risultato di rilievo con ben 158 iscritti in totale, 83 per la gara “tricolore” e 75 per l’avvio della Coppa Rally di zona 1, appartenenti a 13 diverse nazionalità, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, San Marino, Slovenia, Sri Lanka, Svezia e Svizzera.

Dopo il primo round del Ciocco, la classifica assoluta è in mano a Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, tornati sulla Skoda Fabia RS i quali, dopo aver piegato la resistenza del Campione in carica Andrea Crugnola, con Pietro Ometto alle note, sulla Citroen C3 Rally2 avranno adesso da guardarsi proprio da loro. Guarda caso, i due equipaggi sono gli ultimi due vincitori della gara, con l’attuale leader che vinse lo scorso anno con la Toyota GR Yaris ufficiale mentre il rivale l’anno prima aveva la stessa vettura di oggi. Atteso ad una riconferma della grande performance del Ciocco sarà lo sloveno Bostjan Avbelj (Skoda), terzo in lucchesia ma si aspetta la prestazione, soprattutto la voglia di rivalsa sia di Simone Campedelli che di Alessandro Re entrambi con una Fabia ed entrambi traditi dall’attraversamento del guado nella prova di San Rocco al Ciocco.

Una delle grandi novità della gara sarà il cambio “di casacca” in corsa del savonese Fabio Andolfi, che dopo la bella performance all’avvio stagionale con la Hyundai i20, da questa seconda gara si presenza con i galloni ufficiali Toyota, con la GR Yaris ufficiale, rilevando lo sfortunato Thomas Paperini, indisponibile per i postumi dell’incidente patito al Ciocco. Completano l'elenco della categoria al top Marco Signor (Toyota GR Yaris), Roberto Daprà, Marco Pollara, i reggiani Ivan Ferrarotti e Antonio Rusce (tutti su Skoda) e i due finlandesi Roope Korhonen (Citroen C3 Rally2), il 26enne già campione del mondo WRC-3 due anni fa e campione in carica del suo paese e il 21enne Benjamin Korhola che quest’anno, con una Hyundai i20 Rally 2 ha scelto l’Italia per maturare, correndo anche nel Campionato su terra, oltre che nell’assoluto.



Il ritorno della Lancia - Riflettori puntati anche sul 2RM dove ci sarà l'esordio della nuova Ypsilon Rally4 HF, che poi darà vita all'omonimo trofeo che avverrà alla Targa Florio. Otto gli esemplari consegnati e in gara ad Alba, messi nelle mani rispettivamente del Campione in carica della categoria Gianandrea Pisani, poi del finlandese Tuukka Kauppinen, di Stefano Santero, di Emanuele Fiore, del belga Joachim Wagemans, oltre a Denis Vigliaturo, Giuseppe Piumatti e Michele Griso. Si concretizza così il ritorno della Lancia, uno dei brand che hanno fatto la storia della specialità e la fortuna del rallismo tricolore. Ma per il 2RM sono in gara anche Davide Pesavento , chiamato alla riconferma della vittoria al Ciocco, Giorgio Cogni , Daniele Campanaro, tutti con le Peugeot 208 Rally4, ei il romano Michael Rendina su Renault. Patrizia Sciascia, con una Renault Clio Rally 3, la giovane Sara Carra, iscritta al “tricolore” ed al via con una Skoda Fabia oltre alla modenese, “under” anche lei, Maira Zanotti, che partecipa al monomarca Toyota si giocheranno il successo nel femminile.

Le sfide si snodano su tre giorni, con partenza il venerdì 11 aprile alla sera (ore 20,00, con precedenza ai concorrenti della Coppa di Zona) e arrivo con premiazione aprile (ore 16,21) dopo aver percorso di 112,800 chilometri di distanza competitiva, con 13 prove speciali, mentre è ridotto a 8 Prove Speciali il percorso della gara per il Campionato di Zona (69,840 Km), la quale seguirà la corsa del tricolore durante la giornata di sabato 12 aprile, tornando ad Alba dalle ore 19,41.