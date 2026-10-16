CIAR 2026, scontro finale al Rallye di Sanremo. Daprà contro Avbelj per la corona del Campionato Italiano Assoluto

Ci siamo! per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco è arrivato il momento della verità. Domenica a Sanremo, che è stata al pari di San Martino di Castrozza la culla del rallismo italiano, conosceremo l'equipaggio campione, quello che al termine del ciclo di sette gare per più di 4000 km e quasi 1000 km di prove speciali in calendario avrà maturato il punteggio più alto. Da questo punto di vista il Sanremo offre una chance in più, essendo qualificato con un coefficietante 1,5. I"challengers" sono due: Roberto Daprà e Bostan Abvelj, entrambi al volante delle Skoda Fabia RS Rally2, curate da rispettivamente da Delta Rally e da Munaretto. Entrambi hanno vinto due gare, Targa Florio e Roma Capitale Daprà, Due Valli e Lazio Cassino, per lo sloveno che corre con licenza italiana e può dunque partecipare al CIAR.

Fino a Cassino c'era un terzo pretendente, forse il più accreditato, Andrea Crugnola. Il quattro volte campione d'Italia si è presentato al via della stagione con la Lancia Y destinata al programma italiano, e ha subito vinto al Ciocco, per poi bissare ad Alba. Purtroppo il ritiro a Cassino, quando stava lottando per il primo posto l'ha messo in fuori gioco. Dunque rimangono in lizza Roberto Daprà, il venticinquenne trentino, finalmente un giovane con le carte in regola, con 97 punti, e Bostan Abvelj a 76. E' evidente che Daprà può tranquillamente gestire la corsa facendo la gara sul pilota sloveno, mai in forma come quest'anno, che invece dovrà spingere al massimo, sperando in una delle poche combinazioni a lui favorevoli, come dire primo a Sanremo e Daprà fuori dai punti.

Bisogna considerare che ci sono dei protagonisti del CIAR, che vogliono chiudere in bellezza la stagione, a partire dallo stesso Crugnola, che punta a reinserire una Lancia nell'albo d'oro del Sanremo, 34 anni dopo il successo di Andrea Aghini con la Delta Integrale HF Evo nel 1992. C'è il pilota di casa Fabio Andolfi con un'altra Lancia Ypsilon con i colori della Eurospeed, nè sono da trascurare le chance di Simone Campedelli con Tania Canton alle note sulla GR Yaris Rally2 del Toyota Gazoo Racing Italy. Lancia Ypsilon, anche per l'ex campione europeo Chris Ingram, affiancato da Pietro Elia Ometto sulla vettura Da seguire Andrea Nucita, il campione Promozione con un Skoda Fabia RS di MS Munaretto gommata Hankook e l’ex pilota di F1 Heikki Kovalainen, affiancato da Patric Ohman su una Citroen C3 di Gino Motorsport gommata Dunlop. Una terza Lancia Campione Europeo Chris Ingram, affiancato da Pietro Elia Ometto su Lancia Ypsilon HF Rally2.

"Sanremo Giovani" con cinque equipaggi al via tutti su Lancia Ypsilon Rally4 preparate da Motorsport Italia e gommate Pirelli. Il leader in classifica è Lorenzo Varesco inseguito da Geronimo Nerobutto. Nel 2RM con il titolo già assegnato a Gabriel Di Pietro si lotta per le altre posizioni. In caccia di punti importanti è il romano Michael Rendina su Lancia Rally4 come i in... caccia navigato da Mario Colella. L'unico equipaggio femminile tricolore al via è quello di Asia Vidori con Alice Tasselli, anche loro su Lancia Rally4 come i precedenti. Il 73° Rallye Sanremo si articolerà su due giornate di gara, sabato 17 e domenica 18 ottobre, con un percorso complessivo di 410,80 km, di cui 153,43 cronometrati suddivisi in 11 prove speciali