CIAR al via, si parte con il 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Crugnola a caccia del 5° titolo

Ci siamo! Il CIAR SPARCO, ovvero il campionato italiano rally è ai nastri di partenza. I prossimi 21, 22 e 23 marzo si correrà il 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, tradizionale apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Sede di partenza è Viareggio, con il via alle ore 21 di venerdì 21 marzo in Piazza Maria Luisa, sul lungomare prospiciente lo storico Hotel Principe di Piemonte. Lasciata Viareggio, la carovana, dopo il passaggio nel centro storico di Lucca, raggiungerà la celebre tenuta che dà il nome alla gara, a due passi da Castelnuovo. Sabato si riprenderà a metà pomeriggio,ma la giornata sarà domenica. Gli iscritti sono 119 iscritti tra quai 74 in lista per la gara CIAR Sparco.

Occhi puntati su Andrea Crugnola, il campione in carica, alla caccia del suo quinto titolo, ben attrezzato com’è. Il pilota varesino ha infatti rinnovato la partnership con FPF la struttura dei Fabbri, padre e figlio, specializzata nella preparazione e gestione della Citroen C3.

Rivali confermati di Crugnola sono ancora una volta “Giando” Basso, che quest’anno ritrova la Skoda, quella di CR Motosport, e Simone Campedelli, pure con la Fabia. Outsider di lusso Marco Signor, il rientrante Fabio Andolfi con la Hyundai della Friul Motor, e gli emergenti Roberto Daprà e Alessandro Re. Da valutare le prospettive di Thomas Paperini con la Toyota Yaris del programma italiano, mentre sarà interessante seguire lo sloveno Bostjan Avbelj

La grande novità arriva dalla …F1 Heikki Kovalainen, ex pilota di F1 dal 2007 al 2013, sarà al via di alcuni round del massimo campionato italiano già a partire dal Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Il driver finlandese classe 1981 da diversi anni è un protagonista nel campionato giapponese, dove ha ottenuto numerosi successi assoluti a bordo di Skoda e Toyota. Nel 2025 Kovalainen sarà così impegnato ancora una volta nella serie oltreoceano, ma parallelamente inizierà un percorso sportivo anche in Italia proprio in alcune tappe del CIAR Sparco prendendo punti per la classifica del Campionato Italiano Rally Promozione. Per questa avventura italiana il finlandese salirà su una Citroen C3 preparata da Gino Rally Invest e gommata Pirelli, mentre alla sua destra siederà Patric Ohman.

"Ho sempre amato l'Italia sin dai miei giorni in F1 – spiega Kovalainen – e alla fine dello scorso anno ho avuto l'opportunità di partecipare ad alcuni rally che ho davvero apprezzato. Per quest'anno volevo acquisire più esperienza nei rally su asfalto e ho avuto l'opportunità di partecipare al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con il team Gino Rally Invest. So che il livello della competizione è molto alto e che avrò molto da imparare, ma non vedo l'ora di affrontare questa sfida e di incontrare i tanti appassionati italiani di motorsport."

Infine, per il successo di gara occhio a Nikolay Gryazin. Ricordiamo che il russo che corre con licenza bulgara, è il grande protagonista del WRC2 mondiale.