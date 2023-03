CIAR, Crugnola (Citroen C3) trionfa al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2023. Le Skoda Fabia di Andolfi e Bottarelli sul podio

Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto hanno subito messo le cose in chiaro. Vincendo alla grande il 46mo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, valevole quale prima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally SPARCO, l’equipaggio della Citroën C3 di FPF Sport, un orologio! ha chiarito le intenzioni. Il pilota varesino campione in carica vuole il terzo titolo, dimostrando di essere il più forte. Con sette scratch su dieci prove in programma si sono aggiudicati per la terza volta il rally garfagnino. Gli avversari ce l’hanno messa tutta. Il più vicino è stato Fabio Andolfi con la Skoda di Munaretto, che ha chiuso a 22”5 dal vertice, mentre Damiano De Tommaso dopo un grande inizio ha chiuso quarto a un minuto. Sul terzo gradino del podio è salito dunque Luca Bottarelli, la rivelazione della gara, con la Skoda della Delta, mentre quinto si piazzato Giacomo Scattolon con la VW Polo della HK.

“Siamo molto contenti – racconta sorridente Crugnola all’arrivo sotto la Rocca Ariostesca - è stato un bel weekend per il quale dobbiamo ringraziare la nuova squadra EASI, tutto il team ed anche Citroen Racing, che ci dà sempre un pacchetto performante. Ringrazio anche Pietro che è sempre sul pezzo e mi sopporta. Oggi abbiamo fatto una gran bella rimonta fin dalla mattina. Ci è mancato qualcosa per poter ottenere i punti della power stage, questo è il rammarico, anche un motivo per impegnarci di più dunque e provare ad essere più veloci”.

In ogni caso per avere un quadro più completo occorrere attendere la prossima gara, il Rally di Alba Regione Piemonte in programma a metà aprile dove rientrerà Gian Domenico Basso con una Skoda della Delta.Per quanto riguarada le altre classifiche grande prova di forza all’interno del Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici per il pilota di casa Gianandrea Pisani, navigato da Massimo Moriconi sulla Peugeot 208 Rally4 gommata Michelin. È stato davanti a tutti dall’inizio alla fine, nonostante la concorrenza agguerrita con Christopher Lucchesi, altro pilota di casa, alla prima con Chiara Lombardi, a 34” da Pisani-Moriconi all’arrivo. Il trio di testa sulle Peugeot 208 è completato dal vicecampione Junior uscente Davide Nicelli navigato da Gabriele Romei, a 1’’ dai migliori.

Insieme al CIAR Sparco è ripartita anche la GR Yaris Rally Cup,alla sua terza edizione Thomas Paperini e Simone Fruini, addirittura tredicesimi assoluti, hanno letteralmente dettato legge sin dai primi chilometri e hanno conquistato anche una delle due Power Stage a disposizione per il trofeo.

Il Ciocco è stato anche teatro della prima uscita stagionale per Suzuki Rally Cup, giunto alla 16° edizione. Tra i 15 equipaggi arrivati nella lucchesia a comandare è stato ancora Matteo Giordano, in abitacolo con la moglie Manuela Siragusa, pilota che in questa prima gara si conferma il punto di riferimento per gli aspiranti della Suzuki Rally Cup, dopo aver vinto in scioltezza l’edizione 2022.

Gara a senso unico anche per quanto riguarda l’avvio della Coppa Rally di 6^ Zona ACI Sport, che impegna il quadrante della Toscana con sette appuntamenti in tutto. È stato un assolo del lucchese Luca Panzani, navigato da Daniele Spina, che ha chiuso con 6.3’’ di vantaggio su Gianluca Tosi con Alessandro Del Barba, anche loro su Skoda Fabia. Staccato al terzo posto, con 1'59.1 di margine dalla vetta, il duo formato dal giovane Federico Rossi e Giuseppe Bernardi su Citroen C3 Rally2.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY IL CIOCCO: 1. Crugnola-Ometto (Citroen C3) in 1:07'46.4; 2. Andolfi-Gonella (Skoda Fabia) a 22.5; 3. Bottarelli-Pasini (Skoda Fabia) a 37.1; 4. De Tommaso-D'Ambrosio (Skoda Fabia) a 38.2; 5. Scattolon-Farnocchia (Volkswagen Polo) a 52.6; 6. Ferrarotti-Bizzocchi (Skoda Fabia) a 56.8; 7. Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia) a 1'14.8; 8. Michelini-Nobili (Skoda Fabia) a 1'45.6; 9. Rusce-Musiari (Skoda Fabia) a 2'48.4; 10. Mazzocchi-Gallotti (Citroen C3) a 3'07.5;

CLASSIFICA ASSOLUTA CIAR SPARCO DOPO IL RALLY IL CIOCCO: 1. Crugnola 20pt; 2. Andolfi 15pt; 3. Bottarelli, De Tommaso 13pt; 5. Scattolon 10pt; 6. Ferrarotti 6pt; 7. Avbelj 4pt; 8. Michelini 3pt; 9. Rusce 2pt;

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR PROMOZIONE: 1. Bottarelli 22pt; 2. Scattolon 18pt; 3. Ferrarotti 12pt; 4. Avbelj 10pt; 5. Michelini 9pt; 6. Rusce 6pt; 7. Mazzocchi 4pt; 8. Dall’Era 3pt; 9. Nicelli 2pt; 10. Brazzoli 1pt;

CLASSIFICA CIAR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Pisani 15pt; 2. Lucchesi 12pt; 3. Nicelli 10pt; 4. Cambiaghi 8pt; 5. Cogni 6pt; 6. Coriglie 5pt; 7. Rendina 4pt; 8. Fiore 3pt; 9. Santero 2pt CALENDARIO

IL CALENDARIO DEL CAMPIOANTO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO 2023: 10 marzo-11 marzo | Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 14 aprile - 15 aprile | #RA Rally di Alba - Regione Piemonte; 5-6 maggio | Targa Florio Rally (coeff. 1,5); 16-17 giugno | San Marino Rally (coeff. 1,5); 28-30 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5); 8-10 settembre | Rally 1000 Miglia; 29-30 settembre | Rallye Sanremo; 1-3 dicembre | ACI Rally Monza (coeff. 1,5).