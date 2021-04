CIR, a Breen il 68° Rally di Sanremo. Annullata la vittoria di Andrea Crugnola dopo un gioco di squadra di Hyundai

SAN REMO - Craig Breen e Paul Nagle con la i20 R5 di Hyundai Motorsport SRT N. hanno vinto la 68ma edizione del Rally Sanremo, la seconda gara del Campionato Italiano Rally Sparco 2021. Per il pilota irlandese che fa parte della line-up Hyundai nel campionato mondiale, è il secondo successo consecutivo nella più tradizionale gara italiana dopo quello del 2019 (nel 2020 non si è corso per l’alluvione). La vittoria di Breen era parsa chiara nel finale di gara, ma è stata ufficializzata solo tre ore dopo l’arrivo. E’ successo che all’ultimo Controllo Orario, Breen ha pagato una penalità di 10”, in base sulla pedana d’arrivo si è presentato primo Andrea Crugnola, il campione in carica, l’uomo di punta dello Hyundai Rally Team Italia. Alle 21,15 di domenica sera la Direzione di Gara ha però tagliato corto a supposizioni varie ed ha annullato il Controllo Orario, ufficialmente per il nodo di traffico che si era creato in prossimità dello stesso. La classifica è dunque quella al termine di P.S.8 Cesio Carpasio con Breen primo e Crugnola secondo.

La gara, nonostante la pioggia, è stata davvero interessante. Craig Breen, Andrea Crugnola e Fabio Andolfi, ottimo terzo in coppia con Stefano Savoia, con la Skoda con i colori di ACI Team Italia, si sono alternati al comando del rally dimostrando di avere un passo superiore al resto della compagnia, questo fatta eccezione per Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5 quinti al traguardo. “Giando” è andato fortissimo, ha vinto più prove di tutti, ed era in grado di puntare alla vittoria, quando una foratura nella sesta delle otto prove in programma, lo ha penalizzato di oltre 40”, un ritardo decisivo in un rally che si è giocato sul filo di qualche secondo. Nell’ultima piesse il veneto ha sfogato tutta la sua rabbia, “bastonando” tutti gli avversari. Quarti Stefano Albertini e Danilo Fappani sulla Skoda Fabia Evo R5, già vincitori al Ciocco tre settimane fa. Il bresciano rimane al comando della classifica tricolore, davanti a Fabio Andolfi e Crugnola, ma i punteggi sono molto vicini.

Nel CIR Due Ruote Motrici nuovo successo dei fratelli Andrea e Giuseppe Nucita sulla Peugeot 208 Rally 4 ufficiale, che hanno perso parecchie posizioni nella power stage sotto il temporale, ma dopo una bella rimonta sui principali avversari si sono imposti sugli avversari Christopher Lucchesi Jr insieme a Chiara Lombardi su vettura gemella.

Tra i giovani del Campionato Italiano Rally Junior il gradino più alto del podio l’ha conquistato Alessandro Casella insieme a Rosario Siragusano. Mattia Vita e Max Bosi in testa prima dell’ultima prova si deve accontentare del secondo assoluto.

Tra le Swift R1 in lotta per il trofeo Suzuki Rally Cup il successo sugli asfalti liguri è andato a Simone Goldoni insieme ad Eric Macori con la versione Hybrid con un vantaggio di 25’’5 sulla vettura gemella di Giorgio Fichera ed Alessandro Mazzocchi

Parallelamente alla gara del Campionato Italiano Rally Sparco si è corso il Sanremo WRC, riservato alle vetture di vertice del campionato mondiale. I piloti ufficiali di HMI schierati dal team principal Andrea Adamo in vista del prossimo appuntamento iridato in Croazia hanno dato spettacolo divertendosi e divertendo. Alla fine ha avuto la meglio il belga Thierry Neuville, al secondo successo consecutivo in Italia in meno di un mese, davanti a Ott Tanak.