CIR, Al Ciocco domina la Hyundai i20 di Neuville. Le Skoda Fabia di Albertini e Basso sul podio

Pronostici rispettati al 44mo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che ha inaugurato il Campionato Italiano Rally 2021. Ha vinto Thierry Neuville, il pilota belga cinque volte vice campione del mondo negli ultimi otto anni con un bottino complessivo di 13 successi iridati, si è dimostrato troppo forte per tutti. Thierry, pilota ufficiale Hyundai Motorsport, ha mantenuto un passo incredibile che gli ha consentito di dominare la gara, strappandola per la prima volta ai piloti italiani. D’altra parte Neuville è arrivato a Bagni di Lucca, non certo per il Campionato Italiano, ma per mantenersi in allenamento in questi due mesi di sosta del FIA WRC dove è attualmente secondo a quattro punti dal giovanissimo Kalle Rovenperä

La lotta per i punti tricolori si è dunque svolta alle sue spalle, e ha visto emergere Stefano Albertini e Danilo Fappani che con la Skoda Fabia Evo R5 sono stati spesso vicinissimi al cinque volte vice campione del Mondo Rally concludendo poi, nella classifica generale di gara al secondo posto a 22”7. Per il terzo gradino del podio l’ha spuntata all’ultima piesse Giandomenico Basso con Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5 in versione Evo a 31’’4 alla quale ha preso le misure solo nell’ultimo giro di prove. Fabio Andolfi, navigato da Stefano Savoia, su Fabia R5, al rientro nel torneo nazionale dopo tre stagioni passate nel WRC2 chiude a 17’’4 dal leader. Il pilota savonese è rimasto in lotta con un altro compagno di ACI Team Italia Damiano De Tommaso con Massimo Bizzocchi che ha toccato il posteriore destro e aperto una ruota della sua Citroen C3 R5, fermandosi quando era ad un solo decimo di secondo da Andolfi. Sfortuna invece per due protagonisti di questo rally: Craig Breen e Andrea Crugnola. Il primo, altro pilota della Hyundai Motorsport che con la sua I20 R5 è rimasto coinvolto in un dritto a metà giornata, mentre il campione in carica Andrea Crugnola rallentato per una rottura del semiasse della sua Hyundai i20 R5, nelle prime fasi del rally, completa la top ten.

Rudy Michelini con la Volkswagen Polo R5 rientra nella top five assoluta, nonostante qualche piccolo errore nella seconda fase del rally. Sesto è Tommaso Ciuffi, soddisfatto della gara di apprendistato sulla boema R5 ancora da scoprire. Inizia bene anche la stagione dei fratelli Nucita subito primatisti tra le due ruote motrici con la Peugeot 208 Rally4. Discorso a parte per il pluricampione Paolo Andreucci che sta mettendo a punto la vettura equipaggiata con pneumatici MRF per la corsa nel Campionato Italiano Rally Terra, e ha corso una gara in difesa, chiudendo nono assoluto.

Prossimo appuntamento al Rally Sanremo in programma fra un mese

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO: 1. Neuville-Wydaeghe (Hyundai I20 R5) in 1:02'32.2; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia Evo) a 22.7; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia Evo) a 31.4; 4. Andolfi-Savoia (Skoda Fabia R5) a 40.1; 5. Michelini-Perna (Volkswagen Polo R5) a 1'00.3; 6. Ciuffi-Gonella (Skoda Fabia R5) a 1'10.9; 7. Paperini-Cicognini (Skoda Fabia R5) a 48.4; 8. Signor-Pezzoli (Volkswagen Polo R5) a 1'24.0; 9. Andreucci-Pinelli (Skoda Fabia R5) a ; 10.Crugnola-Ometto (Hyundai i20 R5) a 1’27.5

CLASSIFICA CIR SPARCO DOPO ROUND 1: 1.Albertini (Skoda Fabia Evo) 21 pt; 2.Basso (Skoda Fabia EVO) 15 pt; 3. Andolfi (Skoda Fabia R5) 12 pt; 4.Michelini (VW Polo R5) 10 pt; 5.Ciuffi (Skoda Fabia R5) 8; 6.Signor (VW Polo R5) 6.

CLASSIFICA CIR ASFALTO DOPO ROUND 1: 1.Albertini (Skoda Fabia R5 EVO) 23 pt; 2.Andolfi (Skoda Fabia) 15; 3.Michelini (VW Polo R5) 12

CLASSIFICA CIR 2 RM DOPO ROUND 1: 1.Nucita (Peugeot 208 Rally4) 15; 2.Guglielmetti (Ford Fiesta Rally2) 12; 3.Lucchesi (Peugeot 208 Rally4) 10.