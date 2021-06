CIR, al via il Rally di San Marino. Tris d'assi per la vittoria finale: Basso, Crugnola e Andreucci

Il Rally San Marino occupa un posto di primo piano nel panorama rallistico italiano, è il rally su terra per eccellenza, le sue prove speciali con fondi scorrevoli sono tra le più amate. Andando indietro nel tempo si ricorderà che nel ’79 furono scelte assieme a quelle toscane per ridisegnare il rally mondiale di Sanremo, che era un “tutto asfalto”, sulla base delle richieste della FIA.

Il Campionato Italiano Rally Sparco approda questo fine settimana nelle terre intorno alla Repubblica del Titano, per disputare la sua quarta rappresentazione dopo Ciocco, Sanremo e Targa Florio, ed è il primo appuntamento su terra, atteso da molti, temuto da altri. Fatto sta c’è il pienone con quasi centocinquanta iscritti, vista anche la validità per lo specifico campionato italiano su terra, e la coppa di zona.

Il leit motiv ormai chiaro del campionato Sparco è il confronto generazionale tra Gian Domenico Basso, che insegue il suo quarto scudetto e i suoi challenger più giovani come Andrea Crugnola, campione in carica, e giovanissimi come De Tommaso, Profeta, Pollara ecc. Assenti “Tommy” Ciuffi e Stefano Albertini, che seguono un programma con le sole gare su asfalto e il relativo titolo CIRA (Campionato Italiano Rally Asfalto). Assente anche l’irlandese Craig Breen, vincitore del Sanremo. Assenze compensate da big del Campionato Terra, che contenderanno a Basso & Co la vittoria assoluta. In particolare Umberto Scandola con la Hyundai e Simone Campedelli con la VW Polo. Quest’ultimo porta in gara come tester ufficiali gli pneumatici indiani MRF al pari di Paolo Andreucci reduce dalla strepitosa vittoria al Rally Italia Sardegna valido per il Campionato Italiano Rally Terra

Andreucci non è certo nuovo in questo appuntamento che disputerà per la ventiquattresima volta. Nel corso della sua lunga e vincente carriera risulta ad oggi essere ancora il più vittorioso con 5 successi al pari di Piero Longhi, 11 podi e 23 prove speciali conquistate. Un palmares stellare che cercherà ovviamente di impreziosire nel weekend, la cui preparazione è iniziata con un test a Nerbisci, località storica legata anche al Rallye Sanremo mondiale. Il programma della gara: venerdì 25 giugno alle 16:10 sarà data la partenza dal Centro Storico di San Marino, prima di affrontare alle 16:30 la prova televisiva "San Marino Power Stage" di poco più di 2 chilometri.

La gara vera si disputerà sabato, con tre prove da ripetere: "Terra di San Marino" di 4.75km si disputerà per due passaggi, mentre "Macerata Feltria" di 7.47km e "Sestino" che con i suoi 14.88km sarà la più lunga del rally, saranno percorse per tre volte. Arrivo sempre a San Marino alle 19:30. Importante la copertura televisiva. Durante la gara, l'impegno televisivo sarà ovviamente centralizzato su ACI Sport TV (CH 228 SKY) .La diretta integrale della Power Stage inaugurale, seguita anche da RAI Sport (CH 58 DTT) e da MS Motor TV (CH 229 SKY) .

"Sarà sicuramente una gara tosta - ha commentato il campione garfagnino - sia perché San Marino è una gara alla quale occorre sempre dare del lei, sia perché correndo insieme con i piloti del Campionato Italiano Rally Sparco la questione si farà sicuramente più complicata. Ci sono tanti equipaggi in grado di fare bene, e noi da parte nostra cercheremo ovviamente di dare il massimo sfruttando i dati che abbiamo raccolto nello sviluppo degli pneumatici nel corso delle prime due gare".

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR SPARCO: 1.Basso 43pt; 2.Breen 41pt; 3.Albertini 31pt; 4.Andolfi 24pt; 5.Ciuffi 23pt; 6.Crugnola 19pt; 7.Michelini - De Tommaso 18pt; 9.Signor - Scattolon 7pt;

CLASSIFICA ASSOLUTA CIRT: 1.Scandola 33pt; 2.Campedelli 25pt; 3.Andreucci 22,5pt; 4.Bresolin 13pt; 5.Dettori 12,50pt;

CLASSIFICA ASSOLUTA CIRJunior: 1. Rosso 29pt; 2. Cogni 23pt; 3. Casella 20pt;