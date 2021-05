CIR, la Targa Florio a Basso: con la Skoda Fabia R5 supera Breen con Hyundai i20 e vince “a cursa”

Non bisogna mai fare i conti senza Basso quando si parla di Campionato Italiano Rally Sparco. Si era già capito a Sanremo, quando la sua velocissima corsa era stata rallentata da una foratura, altrimenti…Ora per il tre volte campione tricolore si trattava di vincere la sua prima gara 2021, altrimenti quei tre davanti gli sarebbero scappati via. Facile a dirsi, anche perché la Targa Florio gli si è sempre negata in passato. Ci voleva una prestazione super e priva di errori. Così è stato. Sulle Madonie “Giando” alla guida della Škoda Fabia Evo della CR Motorsport ha ingaggiato un duello emozionante con Craig Breen, rimasto unica punta Hyundai dopo il forfait di Crugnola dopo lo shake down di venerdì. Cinque le prove speciali vinte dal trevigiano che è passato in testa dopo il terzo tratto cronometrato, due dall’irlandese, giunto sul traguardo di Termini Imerese con un distacco di 2”3.

A San Marino, dove a fine giugno si disputerà il quarto round del campionato, il primo su terra, “Giando” si presenterà come leader con due punti di margine su Breen, tutti gli altri a inseguire. Oltre a Crugnola infatti alla Targa ha perso terreno Stefano Albertini, il precedente leader, fermo dopo un urto nella penultima prova speciale, mentre non è neppure arrivato in Sicilia Fabio Andolfi, costretto alla rinuncia per motivi di salute.

“a Cursa” ha indicato con prepotenza anche due giovani piloti, ora davvero protagonisti del Campionato Italiano Rally Sparco e del CIRA (il campionato italiano riservato alle sole gare su asfalto); il varesino Damiano De Tommaso con Massimo Bizzocchi (Citroen C3 R5) bravissimo e sempre nei primi tre dopo aver anche vinto la Power Stage di apertura del rally; il fiorentino “Tommy” Ciuffi con Nicolò Gonella (Fabia R5), anche lui, velocissimo che fin dal via non ha mai mollato i primi. Alla fine son terzo e quarto.

A completare la top five il primo equipaggio siciliano.Totò Riolo, il pilota di Cerda subito a suo agio sulla Polo R5 lungo le strade di casa che insieme a Maurizio Marin ha chiuso quinto alle spalle dei top del tricolore.

CLASSIFICA ASSOLUTA 105^ TARGA FLORIO: 1. BASSO-GRANAI (Skoda Fabia R5) in 45'54.3; 2. BREEN-LOUKA (Hyundai I20 NG) a 2.3; 3. DE TOMMASO-BIZZOCCHI (Citroen C3) a 20.8; 4. CIUFFI-GONELLA (Skoda Fabia Evo) a 27.4; 5. RIOLO-MARIN (Volkswagen Polo GTI) a 39.5; 6. SCATTOLON-BERNACCHINI (Volkswagen Polo GTI) a 45.4; 7. MICHELINI-PERNA (Volkswagen Polo GTI) a 49.3; 8. SIGNOR-PEZZOLI (Volkswagen Polo GTI) a 50.8; 9. PROFETA-RACCUIA (Skoda Fabia Evo2) a 53.4; 10. POLLARA-MANGIAROTTI (Citroen C3) a 1'08.5;

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR SPARCO: 1.Basso 43pt; 2.Breen 41pt; 3.Albertini 31pt; 4.Andolfi 24 pt; 5.Ciuffi 23 pt; 6.Crugnola 19 pt; 7.Michelini - De Tommaso 18 pt; 9.Signor - Scattolon 7pt;