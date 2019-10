Rally Due Valli, la prima nel CIR di Crugnola su Volkswagen Polo. Campedelli e Basso sul podio

VERONA - Vittoria di forza per Andrea Crugnola nel penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally. Il pilota varesino, navigato da Pietro Ometto sulla VW Polo del’HK Racing ha dominato il Rally Due Valli a Verona, dove ha siglato il suo primo successo in un gara del CIR. Il ritmo di Crugnola è stato travolgente a partire dalla prima frazione di venerdì, quando ha vinto le tre prove in programma, per poi ripetersi sabato con altri quattro scratch, prima di lasciare spazio agli avversari di giornata Campedelli (Ford Fiesta) e Basso (Skoda Fabia) che hanno potuto unicamente ridurre il distacco. Luca Rossetti con la Citroën ufficiale navigato da Eleonora Mori, a lungo in lotta per il podio, è stato rallentato da una doppia foratura che gli ha fatto perdere punti preziosi.

Andrea si iscrive d’autorità alla lotteria finale il Tuscan Rewind in programma dal 22 al 24 novembre sugli sterrati intorno a Montalcino e Buonconvento con il coefficiente 1,5, che mette in palio 22,5 punti, con i quali Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, ora racchiusi in 19 punti possono tutti aspirare il titolo.

Titolo che a Verona hanno già vinto nella categoria due ruote motrici Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella, sulla Peugeot 208 R2 della filiale italiana . Il pilota fiorentino ha dominato il campionato vincendo tra gli iscritti alla serie tricolore tutti e sei gli appuntamenti in programma. Daniele Campanaro in coppia con Irene Porcu, Ford Fiesta R1, si è invece aggiudicato il Campionato Italiano R1, anche lui al termine di una stagione a lungo dominata, mentre Rachele Somaschini, di nuovo vittoriosa è a un passo dal titolo femminile.

Classifica Assoluta: 1. Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) in 1:44'27.3; 2. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) a 11.6; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) a 26.3; 4. Bottarelli-Pasini (Skoda Fabia R5) a 2’02.3 ;5. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5) a 3’41.4; 6.Scattolon-Nobili (Hyundai I20Ng R5) a 3’47.4;7. Rossetti-Mori (Citroen C3 R5) a 4’29.2; 7 8. Griso-De Guio (Peugeot 208 R2) a 10’40.6; 9. Ciuffi-Gonella (Peugeot 208 R2B) a 10’44.1; 10. Guglielmini-Giorgio (Peugeot 208 R2B) a 11’25.8

CIR ASSOLUTO: Basso 84,50; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50

CIR DUE RUOTE MOTRICI: Ciuffi 75; Nicelli 56; Perosino 45; Trevisani 38; Perosino

CIR ASFALTO: Crugnola 75; Rusce 50

CIR COSTRUTTORI: Ford 75.50; Citroen 68.25