Vallelunga, un grande weekend in arrivo. Ritorno il mondiale turismo nella nuova formula del World Touring Car Cup

Il ritorno del mondiale turismo, dopo i fasti che resero celebre Valellunga negli anni ’80 e ’90, nella nuova formula del FIA WTCR – World Touring Car Cup, è un motivo di vanto per il circuito intitolato a Piero Taruffi che, per l’occasione, utilizzerà il layout che proprio negli anni d’oro del “turismo” lo fece conoscere in tutto il mondo. Il tracciato da 3,2 km riporterà in auge la celeberrima curva Trincea, sulla quale verrà assegnato un premio, il “Trincea Hero” al pilota che affronterà quel tratto di pista il più velocemente possibile. Ma se da un lato c’è grande attesa per il ritorno della massima espressione delle competizioni per le vetture turismo, dall’altro c’è la gradita conferma del FIA ETCR – eTouring Car World Cup che, proprio a Vallelunga, ha mosso i suoi primi passi lo scorso anno. Il mondiale per vetture turismo elettriche non poteva mancare su un impianto che, da oltre 10 anni, ha investito nella sostenibilità e nelle nuove tecnologie.

Al fianco di ACI Valellunga, nell’impresa di ospitare due campionati mondiali, Regione Lazio ha da subito accolto con favore, impegnandosi in quello che, nel 2022 sarà il secondo appuntamento motoristico mondiale sul proprio territorio dopo la Formula-E. Un doppio impegno, in questo caso, che porterà a tre il numero di mondiali nella Regione Lazio, due dei quali completamente elettrici. Regione Lazio sarà presente a Vallelunga, nel corso del weekend, con uno stand nel paddock ed ha intrapreso importanti iniziative rivolte ai giovani possessori di LAZIO YOUth CARD che potranno vivere un’esperienza unica all’interno dell’Autodromo Vallelunga. Giovani e giovanissimi protagonisti in prima linea a Vallelunga. Infatti, oltre all’iniziativa riservata ai possessori di LAZIO YOUth CARD, saranno oltre 500 bambini provenienti dai centri estivi ad animare il venerdì del Vallelunga World Weekend con una visita all’Autodromo Vallelunga accompagnati da istruttori dei Centri di Guida Sicura ACI-SARA, team manager e piloti per vedere da vicino ogni dettaglio prima di presenziare alla conferenza stampa di presentazione “Vallelunga World Weekend – Il motorsport parla al futuro”.

Dopo l’American Festival of Rome che ha portato sulle tribune e nel paddock di Vallelunga decine di migliaia di spettatori, anche per i mondiali FIA WTCR e FIA ETCR i biglietti per accedere a tribune e paddock saranno gratuiti. Una scelta, dettata dalla volontà di consentire a molti appassionati di scoprire da vicino le tecnologie che, grazie alla sperimentazione nelle competizioni di alto livello, verranno applicate per una mobilità sempre più sostenibile oltre a poter ammirare da vicino le vetture e poter conoscere i piloti.

"La nostra regione vanta la presenza di un centro di eccellenza per il segmento automobilistico, a pochi chilometri da Roma, che offre un prodotto turistico integrato e che guarda alla sostenibilità come motore di sviluppo. In questa cornice unica prendono vita eventi di respiro internazionale. Il Vallelunga World Weekend ne è la prova: scenderanno in pista i big dei mondiali turismo FIA ETCR e FIA WTCR. Come Regione Lazio sosteniamo l’iniziativa perché le eccellenze del territorio sono parte integrante della strategia di rilancio turistico e perché investire sui grandi eventi significa non solo attrarre flussi di viaggiatori, ma generare economia a beneficio dell’intero comparto e dell'indotto. Inoltre, far visitare l’Autodromo a oltre 400 bambini, renderli partecipi nella conferenza stampa di presentazione, così come riservare iniziative specifiche ai giovani possessori di Lazio Youth Card, significa piantare nelle nuove generazioni un seme di curiosità, investire nella loro formazione, rafforzare il legame dei più giovani con il territorio. Sport, turismo e grandi eventi rappresentano una sintesi perfetta nel percorso di crescita del Lazio e le attività programmatiche portate avanti con ACI Vallelunga, che mirano anche a intercettare il segmento business automobilistico internazionale per stimolare investimenti, vanno in questa direzione" hanno dichiarato Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio e Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio.

“Essere riusciti a portare nel nostro circuito ben due campionati mondiali di turismo, uno dei quali rivolto al futuro e alla mobilità sostenibile, ed essere riusciti a coinvolgere in questo evento una platea di giovanissimi è motivo di orgoglio e frutto di un lavoro di squadra. Il ringraziamento va alla Regione Lazio e all’Automobile Club d’Italia per aver creduto, insieme a Vallelunga, nella realizzazione di questo evento. La Regione Lazio, nel 2022, potrà così vantare la presenza di ben tre mondiali ed un europeo: Formula-E, FIA ETCR, FIA WTCR e FIA ERC. È nostro intendimento trasmettere alle nuove generazioni un vivo interesse per lo sport automobilistico ma anche di consentire loro di scoprire da vicino le tecnologie che, grazie alla sperimentazione nelle competizioni di alto livello, verranno applicate in futuro per una mobilità sempre più sostenibile” il commento di Carlo Alessi – Presidente ACI Vallelunga SpA.